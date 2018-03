Američan v Sloveniji: Ne morem verjeti, da mi ljudje plačujejo, da tako uživam

Pete Gagnon je ameriški tehnolog, ki je Slovenijo prvič obiskal leta 2006 in se takoj počutil kot doma. "V Slovenijo sem se selil več kot desetletje," je povedal in dodal, da namerava zdaj tu ostati najmanj tri leta, verjetno še dlje. V svojem delu že 40 let neskončno uživa: "Ko ti je delo tako všeč, je gotovo, da boš dosegal najboljše rezultate."

Foto: osebni arhiv

Pete Gagnon je odrasel v severnovzhodnem ameriškem mestu Maine, kjer poznajo dve sezoni: "zimo in julij". Gre za majhen obalni otok, kjer živijo le tri rodbine z zgolj 350 ljudmi: "V šoli sem imel le pet sošolcev, v vsej šoli naš je bilo okoli 40." Pravi, da je Ajdovščina, kjer živi, rastoča metropola z veliko dobrimi lastnostmi: "Še posebej so mi všeč svež zrak, čista voda in tišina."

Zadnjih 25 let je živel po različnih državah tako znotraj kot tudi zunaj ZDA, med drugim sedem let v Mehiki, pet v Singapurju, leto na Tajskem in približno toliko časa tudi v Ekvadorju. Januarja se je preselil v Slovenijo, kjer namerava ostati vsaj tri leta, verjetno pa še dlje.

Foto: osebni arhiv

Gagnon je eden od tistih ljudi, ki večino časa porabijo za delo: "Zares zelo uživam v tem, kar počnem. Moje delo me neskončno navdušuje in zadovoljuje."

V tehnološkem sektorju dela že več kot 40 let: "Ne morem verjeti, da mi ljudje plačujejo, da tako uživam." Najljubši del njegovega dela je to, da večina ljudi, ki nekaj časa sodelujejo z njim, ugotovi, da tudi sami zelo uživajo v svojem delu. "Ko ti je delo tako všeč, je gotovo, da boš dosegal najboljše rezultate," je povedal in dodal, da čez čas ugotoviš, da si sposoben še veliko več.

Trenutno je v podjetju Bia Separations zaposlen kot glavni znanstveni delavec, ki neposredno poroča izvršnemu direktorju: "Delam z veliko vodij oddelkov in njihovim osebjem." Več ur na dan se sestaja z različnimi tehničnimi oddelki, skupinsko ali individualno, kjer pregledujejo podatke in načrtujejo eksperimente.

"Preostanek časa pišem članke, pripravljam predstavitve za mednarodne simpozije, razvijam programe za usposabljanja, hkrati pa razvijam nove produkte in aplikacije za izdelke Bia," je bolj natančno opredelil svoje delovne naloge.

Čeprav ima svoje delo res rad, si rad privošči tudi dvo- ali tritedenski dopust in se odpravi daleč proč: "Nekam, kjer lahko lovim ribe, imajo dobro hrano in veliko eksotičnih reči."

V Slovenijo se je selil več kot desetletje

"Če sem natančen, je moj proces selitve v Slovenijo trajal več kot desetletje," pravi Gagnon in dodaja: "Že več let sem navdušenec in promotor podjetja Bia Separations." Podjetje je sicer spoznal že v letu 2006: "Že takrat sta me navdušila duh in kakovost njihovih strokovnjakov," je dodal.

Z vodstvom so se o zaposlitvi pogovarjali že od samega začetka in že pred zaposlitvijo sodelovali na različne načine: "V tem času sem večkrat obiskal Slovenijo. Z vodstvom podjetja se trenutno odlično ujemamo, zato sem zdaj tu."

Presenetila ga je prva snežena nevihta z močnim vetrom v Ajdovščini. Foto: osebni arhiv

"Jezik, ki ga govorimo, je tehnojezik"

V podjetju ni vprašanja slovenščina ali angleščina, saj strokovnjaki v Bii uporabljajo strokovni, tako imenovani "tehnojezik". Gagnon večinoma uporablja angleški dialekt tega jezika, sicer pa nima omejitev, saj večinoma uporabljajo grafe, slike in včasih račune: "To razumejo strokovnjaki z vseh koncev sveta."

"Out-of-China", torej Ajdovščina

Pete pravi, da se rad uči tuje jezike. Zna tudi že nekaj slovenskih besed: "Sčasoma se bom naučil veliko več slovenskih besed, toda za zdaj svoj čas usmerjam v tehnične zahteve službe."

Kar nekaj slovenskih besed se mu zdi težko izgovoriti, med drugim besedo Ajdovščina, kjer živi. "Sodelavci so mi povedali, da je prejšnji Američan, ki je delal tu, nad izgovarjavo preprosto obupal in uporabljal frazo 'out-of-China'. Meni gre malo bolje, vendar bo še trajalo, preden bom govoril kot domačin."

Dodaja, da so do njega vsi Slovenci, tako sodelavci kot naključni ljudje, ki jih sreča med opravki, zelo prijazni: "Slovenci se tudi veliko smejete. To mi je všeč!"

"Najtežje je kupiti salamo"

"Nakupovanje hrane je lahko kar doživetje," je povedal. Preprosto je na primer kupiti svežo hrano in izdelke, ki imajo na oznakah slike, medtem ko so na nekaterih izdelkih le slovenski opisi. "Najtežje je kupiti salamo. Naslednjič, ko boste v trgovini, si poglejte zapakirane salame in poskušajte ugotoviti, kakšen okus bo imela, ne da prej preberete vrsto salame."

Gagnon pravi, da v Sloveniji ni imel nobenih težav, saj je vajen sprememb. "Če se veliko seliš, si navajen konstantnih sprememb. Prideš do neke točke, ko ravno te konstantne spremembe postanejo tvoja cona udobja."

Na ribolov se je odpravil tudi v južni Kaliforniji. Foto: osebni arhiv

"Kot bi od Američana pričakovali, najbolj pogrešam cheeseburgerje, ocvrtega piščanca iz restavracije Kentucky Fried Chicken in mehiško hrano," pravi in dodaja, da hrana v Sloveniji ni tako začinjena oziroma pekoča. "Na srečo sem že našel slovensko pekočo omako, da si lahko začinim hrano," je še povedal.

"Naj povem še, česa ne pogrešam," je nadaljeval. "Tempa." Pravi, da je ameriški način življenja na tako čudni ravni, da so tudi sprostitev, zabava in uživanje življenja vir stresa. "Slovenija ima veliko bolj zdravo ravnovesje. To opažam tako v službi kot zunaj nje," dodaja in pojasnjuje, da ljudje v teh norih časih pozabljajo na kakovost življenja.

"Hitro pozabimo, kaj je pomembno. Vesel sem, da Slovenci niste pozabili, kako uživati življenje," je sklenil.