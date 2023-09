Znanih več podrobnosti smrtne nesreče na reki Soči

Policisti so ugotovili, da se je 16 tujih državljanov, in sicer iz ZDA, Kanade, Združenega kraljestva in Belgije, okoli 10.30 pod vodstvom dveh vodičev lokalnega ponudnika z dvema gumenjakoma za rafting spustilo po reki Soči. Na vsakem gumenjaku je bilo osem oseb in en vodič.

Oba čolna je zaneslo iz idealne smeri

Med plovbo je prvi gumenjak približno na polovici poti zaradi visokega vodostaja zapeljal iz idealne linije rečnega toka in nasedel na skalo na desnem bregu. Pri tem so štirje udeleženci raftinga padli v vodo, vodni tok pa jih je odnesel. Vodiču drugega gumenjaka je iz reke uspelo rešiti tri osebe, med njimi tudi 55-letnega Američana, četrta oseba pa se je iz vode rešila sama.

Hitro zatem je drugi gumenjak, na katerem je bilo poleg vodiča enajst oseb, zaneslo v levo iz idealne smeri rečnega toka, kjer je čoln s sprednjim delom trčil v skalnato brežino in se prevrnil, vsi udeleženci pa so padli v reko Sočo. Vodiču in desetim osebam se je uspelo rešiti, medtem ko je tok 55-letnega Američana odnesel.

Tega so kasneje negibnega opazili pod mostom na končni točki raftinga in ga približno 300 metrov nižje potegnili iz reke. Američana so oživljali vse do prihoda reševalcev NMP. Ti so oživljanje nadaljevali, vendar je ameriški državljan kljub zagotovljeni prvi pomoči na kraju umrl. V nesreči sta se lažje poškodovala še dva udeleženca raftinga, oba državljana ZDA.

Poleg policistov in kriminalistov so na kraju nesreče posredovali tudi gorski reševalci, gasilci in reševalci. O dogodku so obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter druge pristojne inšpekcijske službe. Policija nadaljuje dodatno zbiranje obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine torkovega dogodka.