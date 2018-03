Slovenec v Berlinu: Živeti v tujini je izziv

SLOVENCI V TUJINI

"V prihodnosti nameravam ustanoviti podjetje, ki bo z informacijskimi storitvami povezovalo sever in jug Evrope," pravi 26-letnik, ki zadnje leto preživlja v Berlinu. "Na začetku sem si rekel, da ne grem domov, dokler ne bom tekoče govoril nemško," dodaja Miha, ki življenje v tujini doživlja kot izziv.

Foto: osebni arhiv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miha Majcen je 26-letni pravi Ljubljančan. "Kjer sem rojen, tam je moje srce," pojasnjuje. Kljub temu se je odločil slediti svojim ambicijam v tujini.

"Na prvo mesto postavljam pridobivanje kakovostnih izkušenj na področjih informatike po severni Evropi in učenje nemškega jezika. V prihodnosti nameravam ustanoviti podjetje, ki bo z informacijskimi storitvami povezovalo sever in jug Evrope," razlaga.

Vedno me je zanimalo računalništvo

Miha se je v Berlin preselil 6. marca 2017. Foto: osebni arhiv "Kot otroka devetdesetih me je vedno zanimalo računalništvo, predvsem v zadnjem času sem se tega bolj resno lotil, saj mi programiranje predstavlja nekakšno moderno magijo," pravi Miha in nadaljuje, da je večina našega okolja povezana z nekim "procesorjem v oblaku".

"Le peščica ljudi delovanje tega procesa razume, zato si lahko s poznavanjem kodiranja dandanes dejansko čudodelec," še pojasnjuje.

O selitvi ni razmišljal prav dolgo, saj meni, da so danes tudi selitve v tujino preproste. "Še kar nimam nemške telefonske številke, dolgo pa nisem imel niti nemškega bančnega računa," je povedal o svoji selitvi.

Za Nemčijo se je odločil iz treh razlogov

Miha se je za Berlin odločil iz treh razlogov. Najprej je izpostavil dejstvo, da "ima mesto vzdevek evropska Silicijeva dolina ali kot premetanka Silicone Allee, saj je tukaj ogromno prvovrstnih strokovnjakov, tehnološkega kapitala in različnih zagonskih, pa tudi ustaljenih podjetij".

Hkrati pa se mu je mesto zdelo zanimivo s kulturnega vidika, saj naj bi predstavljalo njegovo mladost. Že od nekdaj ima rad izzive, tako se je že od mladih nog odločal za različne življenjske projekte.

Med drugim je bil uspešen v sabljanju, kot bobnar je z bendom nastopal po celotni Sloveniji. Kljub temu pravi, da je bil po duši vedno naravoslovec: "Všeč sta mi bili matematika, biologija, zato sem doštudiral biopsihologijo."

Poleg tega se uči nemškega jezika in prav v Berlinu je svoje znanje lahko začel najbolje nadgrajevati.

Jezik mu ne dela težav

"Tukaj v moji stroki vse poteka v angleščini. To mi je na začetku odgovarjalo, saj sicer ne bi mogel delati, zdaj pa si želim, da bi delal v nemškem jeziku."

Z enim izmed sodelavcev si je ogledal tudi tovarno piva Sternburg. Foto: osebni arhiv Nekoliko drugače pa je v vsakdanjem, zasebnem življenju, pravi Miha: "Kar naenkrat si tujec." Čeprav za dodatne tečaje jezika nima časa, mu gre nemščina kljub temu danes "že kar v redu". Največ se je naučil med pogovori z nekdanjim sostanovalcem, ki ni govoril angleško.

Živeti v tujini je izziv

Miha pravi, da rad živi v tuji državi, saj mu to predstavlja izziv, kljub temu pa je vsaj na začetku življenje v tujini lahko zelo naporno: "Vsako opravilo traja vsaj dvakrat dlje. Vsak dan je namreč treba razmišljati in ugotavljati, kako urediti osnovne stvari, kot je poiskati zdravnika in ugotoviti, kam po nakupih."

"V novi državi praviloma ne poznaš nikogar in si moraš vse urediti sam. Kakovost življenja pade, saj odpadejo kosila z družino, prav tako se ne moreš več sprehoditi 200 metrov na obisk k prijatelju." Pravi še, da ima srečo, da je imel že prej nekaj prijateljev iz Berlina. V podjetju Caterwings, kjer dela Miha, je trenutno zaposlenih okoli 80 ljudi. Foto: osebni arhiv Zagotovo pa v Nemčiji vidi tudi veliki prednosti: "V Nemčiji kot mlad posameznik lažje najdeš primerno zaposlitev, tudi trgovine so odprte dlje in pravzaprav je s finančnega vidika življenje bolj lagodno."

Ugotavlja, da v Nemčiji razen cen stanovanj sploh ni drago: "Cene so enake ali včasih zaradi velikega trga še nižje kot pri nas. Sploh v Berlinu, kjer so bile do nedavnega cene stanovanj še nižje kot v Sloveniji." Dodal je, da se zdaj se zaradi berlinskega buma vse malo draži.

Vedno se lahko vrneš domov

"Imam domotožje, saj imam izredno rad svojo družino in prijatelje," pravi Miha, ki pogreša tudi Ljubljano, saj je "izredno lepo mesto in sploh razred zase".

Miha Majcen: "To pa je potsdamerska konferenca na čevapih. Nizozemska, Francija, Nemčija in Slovenija." Foto: osebni arhiv

Miha meni, da je treba čim več izkušenj pridobiti, ko si še mlad: "Vedno se namreč lahko vrneš domov." Trenutno še ne ve, koliko časa bo ostal v Berlinu: "Nobena odločitev ni končna, saj menim, da je potrebna prava mera vsega. Torej menim, da se lahko seliš iz mesta v mesto."

Za zdaj še nima razloga, da bi se vrnil domov, saj pridobiva veliko novih znanj, kar želi čim bolj izkoristiti: "Na začetku sem si rekel, da ne grem domov, dokler ne bom nemško govoril tekoče."

Ugotavljam, da smo si z Nemci značajsko podobni

"Ljudje so malce bolj hladni, ampak ne kaj dosti," pravi Miha in dodaja, da ugotavlja, da smo si z Nemci značajsko pravzaprav kar podobni.

Zanimivo se mu zdi, da imamo v pogovorni slovenščini veliko besed iz nemškega jezika: "Vsak dan srečam kakšno novo in sem pozitivno presenečen, saj se mi je ni treba naučiti." Razmišlja celo, da bi začel pisati slovar "nemško-slovenskih" besed.

"Življenje v tuji državi bi priporočil vsem, če ne drugega zato, da bi videli, kako lepo se pravzaprav imamo v Sloveniji," je sklenil. Foto: osebni arhiv