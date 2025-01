Slovenski državni holding (SDH) zaradi sprememb v poslovnem okolju in s tem povezanih tveganj letos med pomembna upravljalska področja uvršča tudi korporativno varnost. Ekipi holdinga se bo tako s 1. februarjem kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost pridružil Damir Črnčec, so danes sporočili iz SDH.

Črnčec je trenutno državni sekretar na ministrstvu za obrambo, da se s tega mesta poslavlja, pa je v torek poročal časnik Delo.

Odgovoren bo za oblikovanje politik in mehanizmov

Na SDH so v sporočilu za javnost navedli, da ima Črnčec obsežne izkušnje na širokem področju delovanja, povezanem z varnostnimi vidiki in vidiki odpornosti tako nacionalnih sistemov kot tudi organizacij. Kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost bo odgovoren za oblikovanje politik in mehanizmov, ki bodo prispevali k izboljšanju kakovosti sistemov korporativne varnosti in posledično odpornosti podjetij v upravljavskem portfelju SDH, so prepričani.

Njegovo imenovanje so utemeljili z navedbami, da spremembe v poslovnem okolju postajajo vse bolj nepričakovane, pojavljajo se tveganja (pandemije, vojni konflikti, izredne podnebne razmere ipd.) z globalnimi posledicami. Hkrati poslovno okolje postaja vse bolj konkurenčno, komunikacijska infrastruktura in digitalna povezanost pa prinašata nova področja ranljivosti za podjetja.

"Zato je ključno, da podjetja posvetijo ustrezno pozornost zasnovi in izvedbi funkcije korporativne varnosti, ki vključuje identifikacijo in izvajanje sistemskih ukrepov za obvladovanje varnostnih tveganj v podjetju, tako na kibernetskem kot tudi drugih področjih, in povečevanje njihove odpornosti. To je še pomembnejše zato, ker številna podjetja v lasti države upravljajo tudi s kritično infrastrukturo," so zapisali v SDH.

Predsednik uprave SDH je Žiga Debeljak, v upravi pa je še Janez Tomšič.

Na položaj državnega sekretarja je bil imenovan 1. julija 2022

Črnčeca je vlada Roberta Goloba na položaj državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu imenovala 1. junija 2022, ko je obrambni resor prevzel Marjan Šarec. Ko se je ta zaradi imenovanja za evropskega poslanca s tega mesta poslovil, je vlada Črnčeca na mesto državnega sekretarja ponovno imenovala 7. oktobra, ko je obrambno ministrstvo prevzel Borut Sajovic.

Med letoma 2005 in 2012 je bil Črnčec generalni direktor obveščevalno-varnostne službe ministrstva, med letoma 2012 in 2013, v času druge vlade Janeza Janše, pa nacionalni koordinator za boj proti terorizmu, sekretar sveta za nacionalno varnost in direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.