"Amazonu ustvarjamo veliko bogastvo, pristojni pa ne izkažejo spoštovanja"

Amazonovo dvodnevno razprodajo, imenovano Prime Day, letos spremljajo protesti zaposlenih. Ti so včeraj odkorakali iz glavnega distribucijskega centra v Minnesoti in zahtevali boljše pogoje dela. Spletni trgovec naj bi letos z dvodnevno razprodajo iztržil pet milijard dolarjev, potem ko se je lani izkupiček ustavil pri 3,2 milijarde dolarjev.

Amazonovi zaposleni so v luči ponedeljkovega začetka dvodnevne razprodaje prekinili delo v centru v Minnesoti in povzročili nekaj zamud tovornjakov, ki so čakali na odvoz iz centra, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaposleni so v rokah držali transparente, na katerih je med drugim pisalo Smo ljudje, ne roboti.

"Vemo, da je Prime Day velik dogodek za Amazon, zato upamo, da bo ta stavka pristojnim pomagala razumeti, kako resni smo glede zahtev po spremembah," stavkajočega Safiya Mohameda povzema agencija. "Amazonu ustvarjamo veliko bogastvo, pristojni pa nam ne izkazujejo spoštovanja in dostojanstva, ki si ga zaslužimo," je dodal.

Stavko prekinil močan naliv

Organizatorji stavke niso sporočili, koliko zaposlenih je prekinilo delo. So se pa stavkajoči tudi zbrali na protestnem shodu, ki je trajal približno eno uro, preden ga je prekinil močan naliv. Po poročanju AFP je stavka zadnji v nizu pritiskov na vodstvo družbe, da zaposlenim omogoči večjo varnost pri delu, enake priložnosti in sprejme konkretne ukrepe na področju perečih vprašanj, vključno s podnebnimi spremembami.

Podporo sta zaposlenim na družbenem omrežju Twitter med drugim izkazala demokratska predsedniška kandidata Kamila Harris in Bernie Sanders. Sanders je stavkajoče označil za pogumne zaposlene, ki se borijo proti nemogočim delovnim pogojem.

"Ali je preveč, če družbo, ki je v lasti najbogatejšega Zemljana, prosimo, da zaposlene obravnava spoštljivo?" je na Twitterju še zapisal Sanders.

Tudi v Nemčiji za višje plače

Amazonovi zaposleni so že v ponedeljek stavkali tudi v Nemčiji, kjer so zahtevali višje plače. Iz spletnega trgovca so sporočili, da stavka ne bo vplivala na dostave. V Amazonu sicer ves čas izpostavljajo, da so vodilni delodajalec pri plačilu zaposlenih, saj njihovi zaposleni prejmejo najmanj 15 dolarjev na uro, ob čemer jim družba plačuje tudi druge prispevke.

Iz družbe so prejšnji teden sporočili še, da nameravajo okoli tretjini njihovih zaposlenih v ZDA omogočiti prekvalifikacijo, da bi se prilagodili novim tehnologijam.

Amazon je z razprodajo Prime Day začel leta 2015. Danes gre za dvodnevni dogodek, ki poteka v 17 državah. Letos naj bi po oceni analitika iz družbe JP Morgan Douga Anmutha izkupiček znašal pet milijard dolarjev, medtem ko se je lani ustavil pri 3,2 milijarde dolarjev.