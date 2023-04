Ali znate nakupovati preudarno?

Oglasno sporočilo

Obroke načrtujte vnaprej

Načrtujte tedenski jedilnik in preglejte stanje zalog v hladilniku. Tako boste kupili le tisto, kar boste tudi porabili.

Nasvet: če vam primanjkuje idej za tedenski jedilnik, lahko veliko dobrih receptov najdete na Sparovi kulinarični spletni strani Jedel bi.

Nikamor brez nakupovalnega seznama

Vse, kar potrebujete za ves teden, zapišite na nakupovalni seznam, ki se ga v trgovini tudi držite. Na ta način se boste izognili impulzivnim nakupom.

Nasvet: v trgovino se nikoli ne odpravite lačni, sicer bo vaše nakupe vodil želodec in posledično boste kupili tudi stvari, ki jih nimate na seznamu, ter tako zapravili več.

Preglejte kataloge trgovcev

Vedno se splača pregledati kataloge in letake trgovcev, saj boste v njih našli marsikaj uporabnega, predvsem pa cenovno ugodnega, ter primerjali cene med različnimi trgovci.

Prelistajte Sparov aktualni katalog in si oglejte pestro ponudbo po ugodnih cenah. V Sparovih akcijskih letakih pa boste vsak teden našli več kot 890 izdelkov v akciji.*

Iščite nižje cene

Ne le akcije, trgovci ponujajo izdelke po nižjih cenah tudi v daljšem časovnem obdobju. Poleg oznake "akcija" bodite v trgovini pozorni tudi na označbe, kot so "nizka cena", "znižano", "trajno znižano" ipd.

V Sparu ima kar 92 % izdelkov nižjo ali enako redno ceno kot pri preostalih klasičnih trgovcih, ki poslujejo po vsej Sloveniji: od tega ima 75 % izdelkov nižjo ceno in 17 % izdelkov enako ceno.* Več kot dva tisoč izdelkom priznanih znamk v Sparu zagotavljajo nespremenjeno trajno znižano ceno do septembra 2023. Najdete jih pod oznako Trajno znižano.* V njihovi ponudbi pa je tudi več kot 700 izdelkov priznanih znamk z oznako Nikjer ceneje, ki jih ne morete po redni ceni nikjer v Sloveniji kupiti ceneje kot v Sparu.*

Kakovostni izdelki so lahko tudi cenovno ugodni

Pametno je izbirati izdelke trgovskih znamk oziroma tako imenovane generične izdelke, saj so ti običajno cenejši od izdelkov primerljive kakovosti, vendar kljub temu enako kakovostni.

Izdelki trgovske znamke SPAR , kamor spadajo Kakovostna znamka SPAR, SPAR Super, Lovely in Splendid, so v povprečju za več kot tretjino cenejši od primerljivih izdelkov priznanih blagovnih znamk. Nekateri med njimi se ponašajo tudi z oceno "Odlična kakovost", ki jo živilskim izdelkom podelijo senzorični ocenjevalci z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.* V Sparu lahko izbirate tudi med več kot 500 izdelki iz linije S-Budget po diskontnih cenah, med katerimi so številni prejeli oceno "Odlična kakovost".*

Izkoristite vse ugodnosti

Poleg popustov je pametno izkoristiti kartice zvestobe, zbrane nalepke in različne kupone, ki jih ponujajo trgovci. Z njimi lahko prihranite pri nakupu živilskih ali neživilskih izdelkov, s kuponi pa si lahko znižate tudi znesek celotnega nakupa.

V Sparu lahko imetniki SPAR plus kartice koristijo številne ugodnosti. Vsak teden lahko izkoristite kar dva kupona – kupon za nakup enega izdelka 25 % ceneje in kupon za 10-% popust** na celoten nakup. Še dodaten, 16-odstotni popust, ki velja na celoten nakup in tudi za izdelke v akciji, pa lahko unovčite s kuponom SPAR AS.*

V Sparu Slovenija še naprej branijo kupno moč, zato je inflacija v Sparu občutno nižja, kot je inflacija za živila v Sloveniji.*

