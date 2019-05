Ali nam bodo roboti ukradli delovna mesta?

Na evropski ravni poteka razprava o tem, ali je robot pravna oseba ali ne, saj bo to pomembno pri vprašanju zavarovanja v primeru nesreč. Koliko naših delovnih mest bodo požrli roboti in kaj bodo počeli tisti poklici, ki jim bodo avtomatizirali opravila? Nekateri so lahko res zaskrbljeni in se bodo morali pripraviti na spremembe, drugim pa se odpirajo povsem nove priložnosti.

Digitalna preobrazba sveta poteka v divjem ritmu in tudi Slovenija počasi sledi, vendar se politika premalo pogovarja o teh ključnih vprašanjih, ki nas čakajo v dobi robotov in umetne inteligence. Medtem ko v kampanji za Evropski parlament del političnega prostora govori predvsem o ilegalnih migracijah, drugi del pa o večji obdavčitvi kapitala, manjka programskih načrtov na področju gospodarskega in socialnega razvoja.

Vsa rutinska dela bodo avtomatizirana

Izjema je Nova Slovenija, ki je kampanjo celo začela z veliko novinarsko konferenco o tem, kako pripraviti slovensko gospodarstvo na prihodnja desetletja. Kandidat NSi na prihajajočih evropskih volitvah Žiga Turk je najprej postavil okvir trendov, ki bistveno določajo prihodnost sveta, pri tem pa izpostavil naloge, ki so pred Slovenijo.

"Na splošno velja, da bo v prihodnosti mogoče vsa rutinska dela avtomatizirati, ali z roboti ali z umetno inteligenco," je pojasnil Turk ter dodal, da bi si morala EU in tudi Slovenija prizadevati za to, da ostaneta v vrhu raziskav in inovacij, ki se ukvarjajo z novimi tehnologijami.

Žiga Turk: Slovenija mora stremeti k povišanju denarja za raziskave in inovacije.

Poslanec in kandidat Nove Slovenije Jožef Horvat je predstavil številne programske predloge stranke, ki so pomembni za pomoč slovenskemu gospodarstvu, vendar jih leva vlada vztrajno zavrača in s tem škodi podjetjem. Te predloge je predstavil z vidika izzivov digitalne transformacije države in gospodarstva, ki so pred nami.

"Skrajni čas je, da se politika poveže vsaj glede razvojnih vprašanj, če je že toliko drugih delitev. Imamo konkretne predloge, ki se v odprti razpravi seveda lahko še popravijo. Pomembno pa je, da se začnemo vsaj pogovarjati o tem, kako se pripraviti na prihodnost v času, v katerem bo velik del letošnjih prvošolčkov, potem ko zrastejo, opravljal delo in poklice, ki jih danes sploh še ni," je še dejal Horvat.

Jožef Horvat: Velik del letošnjih prvošolčkov bo opravljal delo in poklice, ki jih danes sploh še ni.

Odločitve v Bruslju ključne tudi za slovenska podjetja

Uvod NSi v evropsko kampanjo je zaokrožil evropski poslanec in kandidat Lojze Peterle. Najprej je s primeri predstavil, kako je za prav vsako slovensko podjetje pomembno, kaj se dogaja v Bruslju, pa tudi majhne podrobnosti, ki bi lahko kakšno podjetje uničile. Predstavil je nekaj konkretnih projektov, v katerih je slovenskim podjetjem pomagal na evropski ravni, in izpostavil nekaj ključnih elementov svetovnega gospodarstva, na katere se mora slovensko gospodarstvo dobro pripraviti.

Lojze Peterle: Dosegli smo sporazum z Japonsko, kar omogoča lažje poslovanje več kot 200 slovenskih podjetij.

"Dosegli smo povečanje dovoljene teže ultralahkih letal, kar za Pipistrel pomeni nemoten napredek, manj birokracije in omejitev. Prav tako sklenjeni sporazumi z Japonsko omogočajo lažje poslovanje več kot 200 slovenskih podjetij in odpirajo nove priložnosti za druge," je dejal Peterle in dodal, da za velik lasten uspeh šteje tudi sprejetje direktive o generičnih zdravilih, ki pomeni ugodnejša zdravila in konkurenčno prednost slovenske farmacije, zlasti Krke.

Naročnik oglasne vsebine je Agencija Ideo za NSi.