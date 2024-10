Ali ladja, ki naj bi v Kopru izkrcala razstrelivo za Izrael, zapušča Jadran?

Ladja MV Kathrin je sprva nameravala del nevarnega tovora izkrcati v pristanišču Bar v Črni gori, preostanek pa v Kopru. V Baru bi eksplozivni tovor v ladijskih zabojnikih pretovorili na drugo ladjo, ki bi ga odpeljala v Izrael. Preostanek tovora pa bi po navedbah slovenske uprave za pomorstvo prek Luke Koper prepeljali na Poljsko, Češko in Slovaško.

Spletna stran za sledenje pomorskemu prometu Vessel Finder za aktualne pozicije plovil uporablja avtomatski identifikacijski sistem (AIS). Ta je obvezen za vsa plovila katerih bruto tonaža znaša preko 300 GT. Zadnji podatek o poziciji Kathrine je sistem zaznal danes ob 6. uri zjutraj, nato pa ne več. Obstaja možnost, da je posadka sistem izklopila, kar je protizakonito. Foto: Vessel Finder A ker črnogorske oblasti ladji niso dovolile vplutja, je ta načrtovala pristanek v hrvaški luki Ploče. Gostoljubje so ji odrekle tudi hrvaške oblasti, nemški lastnik ladje pa je moral zaradi zahtev Portugalske, kjer je bila ladja registrirana, sneti še portugalsko zastavo. Postopek umika zastave naj bi trajal nekaj dni, vendar ladja do spremembe zastave ni smela vpluti v nobeno pristanišče in je morala več dni ostati v mednarodnih vodah.

Mednarodno humanitarno pravo državam prepoveduje prenos orožja strani v oboroženem spopadu, kadar obstaja jasno tveganje, da bi to prispevalo k vojnim zločinom. Ali je to uradni razlog, zakaj se ladja vrača v Sredozemlje, ni znano.

Hrvaški časnik Jutarnji list je sicer iz virov blizu hrvaškega ministrstva za promet izvedel, da hrvaške oblasti ne vidijo nobenih težav v tem, da je razstrelivo namenjeno Izraelu. V Pločah po navedbah njihovih virov redno pretovarjajo tovor za vojaške namene, ki je namenjen državam Bližnjega vzhoda in arabskim državam. Ladja Kathrin bo izbrala kakšno drugo pristanišče v Sredozemlju in preprečila zaslužek hrvaškemu pristanišču, menijo sogovorniki Jutarnjega lista.

Ladji pristanek že onemogočili v Namibiji

Organizacija Amnesty International Slovenije je že v torek v Kopru opozorila Slovenijo in Črno goro, da ladji ne smeta omogočiti pristanka, saj bi njen tovor lahko prispeval k izvajanju vojnih zločinov.

Pristanek so ladji že avgusta onemogočili v Namibiji. Oblasti so odločitev pojasnile z navzočnostjo osmih zabojnikov razstreliva RDX Hexogen za Izrael. "Namibija je upravičeno spoštovala svoje mednarodne obveznosti, ko MV Kathrin prek svojega pristanišča ni dovolila prenosa vojaškega tovora v Izrael. Zdaj je na Sloveniji, Črni gori in vseh drugih državah, da naredijo enako in ne omogočijo tega nezakonitega transferja. Portugalska pa mora ladji odreči svojo zastavo," je dejala Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije.

Z uprave za pomorstvo so v torek sporočili, da ladji ne bodo prepovedali prihoda v Koper, če ga bo najavila.

Ladja, ki je sredi julija izplula iz Vietnama, po navedbah portugalskih medijev in mednarodnih aktivističnih skupin prevaža osem zabojnikov razstreliva Hexogen/RDX in 60 zabojnikov razstreliva TNT, namenjenih proizvajalcem orožja v Izraelu, na Poljskem, Češkem in Slovaškem.