Ali Boštjan M. Zupančič ustanavlja politično stranko?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kmalu bo priložnost za to. Bomo videli, koliko se jih bo pridružilo, 'ki v srcu dobro mislijo'," je na družabnem omrežju Twitter zapisal Boštjan M. Zupančič. S temi besedami se je odzval na vprašanje enega od uporabnikov, ali se pravniki, "'ki v srcu dobro mislite', ne morete povezati in zasukati tega toka vode, ki se razliva in zaliva življenja".

Zupančič: Mogoče bo še zanimivo

Zupančiča smo povprašali, kakšno združevanje pravnikov je imel v mislih in ali gre morda za politično povezovanje. "Žal ne morem komentirati. Še ne. Je še prekmalu," je odgovoril. Si glede na njegovo skrivnostnost torej lahko obetamo, da bo še zanimivo? "Da, mogoče," je odvrnil.

Kdo vse gre v boj za parlament?

Od Zupančiča nam tako ni uspelo izvedeti, ali se bo pridružil novoustanovljenim strankam, ki se bodo prihodnje leto na parlamentarnih volitvah potegovale za vstop v parlament.

Boj za vstop v parlament so do zdaj napovedali:

- nekdanji poslanec SMC Bojan Dobovšek, ki je ustanovil stranko Dobra država,

- kamniški župan Marjan Šarec, ki bo nastopil s svojo stranko Lista Marjana Šarca,

- Aleš Primc s stranko Glas za otroke in družine,

- nekdanji poslanec SDS Andrej Čuš, ki se je povezal s stranko Zeleni Slovenije.

Na volitve s svojo stranko tudi Rupel in Jambrek?

Verjetno se bo s stranko Nova ljudska stranka v parlament poskušal prebiti tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler. O ustanovitvi stranke razmišljata tudi nekdanji zunanji minister in nekdanji član SDS Dimitrij Rupel ter prvi predsednik Zbora za republiko Peter Jambrek.

V zavodu Prstan, ki ga vodi Blaž Vodopivec, pa so se odločili, da na volitvah ne bodo nastopili, saj so bili neuspešni pri naboru kandidatov za volitve.