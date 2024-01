Alenka Bratušek se je poslovila od svoje mlajše sestre

Kot je pojasnila Bratuškova, je bil december leta 1975 zanjo nekaj posebnega in lepega, saj je takrat dobila to, kar si je najbolj želela – mlajšo sestrico, katere ime je izbrala prav ona.

Foto: Bojan Puhek

Bratuškova je s fotografijo, ki jo je delila s svojimi sledilci na Instagramu, potrdila, da je po hudi bolezni umrla njena mlajša sestra Vesna, ki so jo klicali Eska. Stara je bila 48 let.

Kot je pojasnila, je bil december leta 1975 zanjo nekaj posebnega in lepega, saj je takrat dobila to, kar si je najbolj želela – mlajšo sestrico, katere ime je izbrala prav ona. "Ponosna velika sestra sem ti premalokrat povedala in pokazala, da sem ponosna nate in da te imam neskončno rada. Ko sem izvedela novico o hudi bolezni, ki se te je lotila, se mi je podrl svet. Po prejokanem dnevu sem bila trdno odločena, da bomo zmagali, da bom naredila vse, te peljala na konec sveta, če bo treba, samo da ga premagamo. Na žalost nam tudi skupaj ni uspelo," je zapisala.

Imela je 12-letnega sina Leva

Dodala je, da se je njena sestra celo življenje razdajala za druge, sebe pa vedno postavljala na zadnjo mesto. "Še zdaj v bolnici si pazila, da je bilo okno odprto ravno prav, da se je gospa Ivanka na sosednji postelji počutila ugodno. To si ti … Najbolj prijazno, ljubeznivo in čuteče bitje," je zapisala.

V nadaljevanju je povedala tudi, da je imela njena sestra sina Leva, ki se je rodil leta 2011, za katerega bodo poskrbeli "z ljubeznijo in mislijo na tebe".

"Draga moja Eska, tako te je začela klicati naša Nuša (op. p. hči Alenke Bratušek) in zadnjih trideset let si pač Eska … ni besed, ki bi opisale našo bolečino …Jaz pa ti povem samo še to, da sem hvaležna, da si moja mlajša sestra in da te imam neskončno rada … Hvala ti za vse moja Eska!" je sklenila Bratuškova.

