Proti Luki Koper pluje tovorna ladja, ki ima med drugim na krovu eksplozivni material, domnevno namenjen za Izrael, so danes opozorili aktivisti iz Gibanja za pravice Palestincev. Ladji MV Kathrin, ki pluje pod portugalsko zastavo, so zaradi spornega tovora nedavno prepovedali vplutje v osrednje namibijsko pristanišče.

Ladja je bila po javno dostopnih informacijah natovorjena v Vietnamu in trenutno pluje ob zahodni obali Afrike proti črnogorskemu pristanišču Bar.

Plovilo je želelo 25. avgusta vpluti v namibijski Walvis Bay, kar pa so tamkajšnje oblasti prepovedale. Kot je pojasnila pravosodna ministrica Yvonne Dausab, so namreč ugotovili, da je na krovu ladje eksplozivni material, namenjen za Izrael.

Po poročanju lokalnih medijev je policija ladji prepovedala vplutje v namibijske vode zaradi pošiljke heksogena, ki se ga redno uporablja kot eksploziv.

Kot je razvidno na spletnih straneh za spremljanje ladijskega prometa, MV Kathrin trenutno pluje zahodno od Angole in bo v Črno goro prispela predvidoma čez tri tedne. Iz dokumentov, v katere je imel vpogled osrednji namibijski časnik Windhoek Observer, je razvidno, da je ladja s 60 tonami eksplozivne snovi trinitrotoluen, krajše TNT, in osmimi zabojniki heksogena prijavila pot iz vietnamskega Hanoja do Kopra.

Gibanje za pravice Palestincev je v tej luči izdalo poziv pristojnim, vključno s premierjem Robertom Golobom in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, da Slovenija "ne omogoči oziroma da prepreči, da bi z ladjo MV Kathrin v Izrael prispelo vojaško orožje, oprema ali blago, ki bi se lahko uporabilo za nadaljnje kršitve mednarodnega humanitarnega prava ter konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida," katere podpisnica je tudi Slovenija.

Kot so spomnili v aktivistični organizaciji, konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida namreč nalaga vsem državam podpisnicam, da ukrepajo, da se spoštuje določila konvencije.

Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) je januarja delno ugodilo tožbi Južne Afrike in Izraelu odredilo sprejetje takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev humanitarne pomoči v Gazi. Izraelske sile v nasprotju z mednarodnim pravom nadaljujejo napade na Gazo, kjer so v 11 mesecih ubile več kot 40 tisoč ljudi.

Ministrstvo za infrastrukturo je takrat odgovorilo, da ladja izpolnjuje pogoje za vplutje, kar pomeni, da ji tega uprava za pomorstvo ne bi mogla prepovedati. Vlada je tako zavrnila pozive k preverjanju tovora in vztrajala pri informacijah, da je ta namenjen na Češko in naj ne bi imel zveze z Izraelom, kar je zatrdila tudi španska vlada.