Ladja Borkum priplula v Koper

Ladja Borkum, na kateri naj bi bilo po trditvah nekaterih propalestinskih organizacij tudi orožje za Izrael, je davi priplula v Luko Koper. Protestniki so sicer zahtevali, naj se ji to prepreči, Levica pa je želela, da oblasti preverijo, kaj je dejansko na krovu.

Da ladja prevaža orožje za Izrael, so maja zatrdile španske propalestinske organizacije, po navedbah katerih naj bi šlo za 20 ton raketnih motorjev, 12,5 tone raket z eksplozivnimi naboji, 1.500 kilogramov eksplozivnih materialov in 740 kilogramov topovskih izstrelkov.

Ladja je zaradi pozivov k preiskavi ladje sredi maja že spremenila pot in se denimo ni ustavila v španski Cartageni. Nato se je usmerila proti Luki Koper, kamor je danes glede na podatke na spletni strani vesselfinder.com tudi vplula.

Pred tem so se sicer zvrstili pozivi protestnikov, med njimi Gibanja za pravice Palestincev, naj Slovenija to prepreči. A ministrstvo za infrastrukturo je že v ponedeljek javilo, da ladja izpolnjuje pogoje za vplutje, kar pomeni, da ji tega uprava za pomorstvo ne more prepovedati.

Tovor namenjen na Češko

Po informacijah slovenske vlade je sicer domnevno sporni tovor namenjen na Češko, kar je pred dnevi zatrdila tudi španska vlada.

V Levici so kljub temu v torek na vlado naslovili pobudo, naj Slovenija preveri točnost španskih navedb, sproži ustrezne postopke preverjanja tovora in prepreči morebitno tovorjenje kakršnegakoli orožja v državo Izrael s pomočjo slovenske logistične infrastrukture.

V torek je v Kopru potekal protestni shod proti vplutju ladje, na katerem se je zbralo nekaj deset ljudi.