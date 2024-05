Slovenija pozdravlja napovedi Norveške, Irske in Španije, da bodo 28. maja priznale Palestino. Premier Robert Golob je ob tem dodal, da je bil v zadnjih tednih v rednem stiku s kolegi iz teh držav, v naslednjih dneh pa bo tudi s številnimi kolegi iz držav članic, ki še niso priznale Palestine, v upanju, da se pridružijo slovenskemu procesu priznanja v bližnji prihodnosti.

Spomnil je, da je slovenska vlada kot prva izmed podpisnic posebne izjave ob robu Evropskega sveta, ki so jo podpisale Slovenija, Španija, Irska in Malta, začela proces priznanja Palestine, "v katerem je izrazila pričakovanja, ne pa pogojev, za obe strani".

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je priznanje Palestine označila kot obliko pritiska na Izrael, da vendarle ustavi svojo ofenzivo v Gazi, kjer vladajo vse hujše humanitarne razmere.

Medtem pa v Levici menijo, da bi morala Slovenija Palestino priznati skupaj z Norveško, Irsko in Španijo.

Slovenska vlada je 9. maja sprožila postopke za priznanje Palestine ter kot skrajni rok, ko naj bi odločitev posredovala državnemu zboru, določila 13. junij.

"Palestino bomo priznali iz številnih razlogov, ki jih lahko strnemo v tri besede: mir, pravičnost in doslednost," je v parlamentu v Madridu dejal Sanchez in požel bučen aplavz. Ob tem je ocenil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu ogroža rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu.

Irski premier Simon Harris pa je opozoril, da trenutno Palestinci v Gazi preživljajo najhujše trpljenje, stiske in lakoto. "Humanitarna katastrofa, za večino nepredstavljiva in za vse nesprejemljiva, se odvija pred našimi očmi," je dodal.

Predsednik norveške vlade Jonas Gahr Store je pojasnil, da je vojna v Gazi pokazala, da mora doseganje miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu temeljiti na rešitvi palestinskega vprašanja.

Izrael je zaradi napovedanega priznanja Palestine svoje veleposlanike na Norveškem, Irskem in v Španiji danes poklical v domovino na pogovore, je sporočil izraelski zunanji minister Izrael Kac. Obenem nameravajo na pogovore povabiti veleposlanike omenjenih držav v Izraelu in jim pokazati videoposnetek ugrabitve izraelskih vojakinj 7. oktobra lani, ko je Hamas napadel Izrael.

"Izrael ne bo ostal tiho, sledile bodo druge hude posledice," je dodal Kac.

Predstavnik Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) Husein al Šejh pa je napoved Španije, Irske in Norveške označil za zgodovinski trenutek. Po desetletjih palestinskega nacionalnega boja, trpljenja, podrejanja in okupacije je zmagal svobodni svet, je zapisal na družbenem omrežju X.

Historical moments in which the free world triumphs for truth and justice after long decades of Palestinian national struggle, suffering, pain, occupation, racism, murder, oppression, abuse and destruction to which the people of Palestine were subjected to. We thank the countries… https://t.co/iCAEKfr2JQ