Očividci so namreč v nedeljo okoli 14. ure obvestili policijo, da naj bi na širšem območju Broda v Ljubljani strmoglavil padalec. Stekla je obširna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti, gasilci in helikopter in policijski helikopter, a po temeljitem pregledu terenu domnevnega padalca niso izsledili.