Ajanović Hovnikova MNZ in policiji: Moj namen je ministrstvo popeljati v mirnejše vode

"Verjamem, da so dogodki zadnjih tednov vnesli nekaj nelagodja in nemira med vas," je navedla ministrica in jim zagotovila, da je njen namen "popeljati ministrstvo v mirnejše vode". Foto: STA

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v funkciji ministrice za notranje zadeve pripravila sprejem za zaposlene in jim zagotovila, da je njena naloga zgolj ta, da delo do imenovanja novega ministra teče nemoteno, njen namen pa je popeljati ministrstvo v mirnejše vode. Srečala se je tudi z vodstvom policijskih sindikatov.

V nagovoru zaposlenim je ministrica povedala, da so na ministrstvu za notranje zadeve, v policiji in na inšpektoratu za notranje zadeve zaposleni vrhunski strokovnjaki, srčno predani svojemu delu. "A nobena, še tako izjemna ekipa ni odporna proti dogajanju tako v sistemu kot zunaj njega," je dejala.

"V tem času ne bom izpeljala nikakršnih sprememb, ne sistemskih ne organizacijskih, še manj pa kadrovskih"

"V tem času ne bom izpeljala nikakršnih sprememb, ne sistemskih ne organizacijskih, še manj pa kadrovskih. Naloga, ki sem si jo zadala in mi je zaupana, je ta, da zagotovim, da delo do zaprisege novega ministra za notranje zadeve teče nemoteno. In pri tej nalogi ste prav vi – zaposleni na ministrstvu, policiji in inšpektoratu – nepogrešljivi," so ministričine besede povzeli v sporočilu za javnost, objavljenem na vladnem spletišču.

Sporočili so tudi, da se je ministrica z ekipo srečala z vodstvom policijskih sindikatov, Rokom Cvetkom in Markom Jakcem iz Policijskega sindikata Slovenije ter Kristjanom Mlekušem in Sebastjanom Korošcem iz Sindikata policistov Slovenije. Seznanila se je z delom sindikatov in podprla zastavljene aktivnosti. V sporočilu so dodali, da želi vodstvo ministrstva s sindikatoma nadaljevati konstruktiven dialog.

Ministričini prazniki bodo delovno obarvani

Z ministrstva so danes posredovali tudi božično-novoletno voščilo in vsem zaželeli lepo praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti.

Ministrica pa bo med prazniki tudi delovna. Med drugim bosta z v. d. generalnega direktorja policije Boštjanom Lindavom na silvestrovo po 19. uri obiskala policistke in policiste nekaterih enot Policijske uprave Ljubljana in Policijske uprave Novo mesto. Ob polnoči pa se bosta udeležila dogodka ob vstopu Hrvaške v schengensko območje, so napovedali na ministrstvu.