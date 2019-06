Air Serbia iz Ljubljane v Niš, Air France povečuje število poletov v Pariz

Srbski letalski prevoznik Air Serbia bo avgusta iz Ljubljane začel leteti v Niš. Lete bo izvajal tudi v zimskem voznem redu. Potniki bodo v tretje največje srbsko mesto lahko potovali dvakrat na teden, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih. Med novostmi so v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika, navedli tudi okrepljeno povezavo med Ljubljano in Parizom.

Družba Air Serbia bo polete iz Ljubljane v Niš predvidoma izvajala s 144-sedežnim letalom Airbus A319, povratne letalske vozovnice pa letalski prevoznik že ponuja po promocijski ceni. V podjetju Fraport Slovenija so v sporočilu za javnost med novostmi opozorili tudi okrepljeno povezavo med Ljubljano in Parizom.

Air France z dodatnimi poleti iz Ljubljane v Pariz

Kot so zapisali, se francoska prestolnica uvršča med pet najbolj priljubljenih destinacij ljubljanskega letališča, prevoznik Air France bo obseg poletov povečal že v vrhuncu letošnje poletne sezone. Od konca oktobra pa bo tja letel dvakrat na dan, razen ob sobotah, ko bo na voznem redu en polet.

Air France bo obseg letov med Ljubljano in Parizom povečal že v vrhuncu letošnje poletne sezone. Foto: Reuters

Regionalna direktorica prodaje v družbi Air France-KLM za Slovenijo in druge trge Ildiko Kiss je prepričana, da bo povečanje frekvence s sedem na 13 poletov na teden koristno za vse, tako za potnike iz Slovenije in Francije ter širše Evrope kot tudi za ljubljansko letališče, francoska in slovenska podjetja ter Air France.

British Airways poleti z Brnika dvakrat na teden na Heathrow

Vodjo letaliških storitev v Fraportu Slovenija Janeza Krašnjo veseli, da je francoski prevoznik spet prepoznal potencial ljubljanskega letališča in slovenskega trga ter se odločil za občutno povečanje frekvence poletov iz Ljubljane. "Obogatitev povezave bo pridobitev za slovenski turizem in povezljivost Slovenije s svetom. Za domače potnike bo njihov vozni red poletov zelo priročen tudi za nadaljevanje potovanj do Severne Amerike, saj jim bodo na razpolago številni popoldanski poleti v tisto smer," je poudaril Krašnja.

V vrhuncu poletne sezone bo ponudbo poletov na ljubljanskem letališču obogatil še British Airways, ki bo med 15. julijem in 2. septembrom dvakrat na teden letel med londonskim Heathrowom in Ljubljano, in sicer v ponedeljek in petek. Kot so dodali, bo sprva načrtovano 180-sedežno letalo Airbus 320 na liniji z Ljubljano ob ponedeljkih nadomestilo večje, 220-sedežno letalo Airbus 321.