Afera Wirecard odnesla vodjo nemškega regulatorja

Zaradi afere Wirecard se je zgodila menjava na vrhu nemškega urada za nadzor nad finančnimi storitvami Bafin. Finančni minister Olaf Scholz se je danes za osemletno služenje zahvalil dosedanjemu vodji Felixu Hufeldu in menil, da bo menjava lahko prinesla "nov začetek", poročajo tuje tiskovne agencije.

Hufeld je odstopil, potem ko se je nemški regulator, ki ga je vodil, lani znašel pod velikim pritiskom javnosti po zlomu ponudnika plačilnih storitev Wirecard. "Škandal okoli Wirecarda je razkril potrebo po reorganizaciji nemškega finančnega regulatorja, da bo lahko bolj učinkovito opravljal svojo nadzorno vlogo," izjavo nemškega finančnega ministrstva povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Za odstop se je Hufeld odločil po današnjem sestanku na finančnem ministrstvu, navajajo nemški mediji. Na tem srečanju so sklenili, da za nov začetek ne zadostujejo le organizacijske spremembe, ampak tudi kadrovske menjave na vrhu, poroča STA.

Regulator ni bil dovolj učinkovit, da bi preprečil sporno dogajanje

Scholz je Hufeldu priznal velike zasluge pri krepitvi nadzora nad finančnimi storitvami v Evropi in v Nemčiji. Hufeld pa je menil, da je Bafin v osmih letih, ko je bil v njegovem vodstvu, od tega šest let na mestu predsednika, dosegel pomemben razvoj in okrepil svojo vlogo. V zvezi s škandalom, povezanim z Wirecardom, pa je dejal, da regulator ni bil dovolj učinkovit, da bi preprečil sporno dogajanje.

Škandal z Wirecardom je izbruhnil junija lani, ko je podjetje priznalo, da na svojih računih nima 1,9 milijarde evrov, ki so bili sicer zapisani v njegovih knjigah, ter da tega denarja najverjetneje nikoli ni bilo. Dogajanje je seglo v sam vrh nemške vlade, saj morajo revizorji, Bafin in vladni uradniki pojasniti, kako so lahko takšno početje spregledali.