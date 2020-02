Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sebastiena Abramova sumijo, da je leta 2015 v Pernovem pri Žalcu umoril svoje dekle Saro Veber. Dekletovi mami naj bi dolgoval 17 tisoč evrov posojila, ki ga je zanj vzela nekaj mesecev pred smrtjo hčerke. Na prvem naroku februarja lani je zatrdil, da ni kriv kaznivega dejanja goljufije, piše STA. Staršev Sare Veber danes ni bilo na sodišče, prav tako niso bile vabljene priče.

Policisti sumijo, da je iz koristoljubja s puško umoril svoje dekle

Policisti so Abramova kazensko ovadili tudi zaradi suma, da naj bi iz koristoljubja s puško umoril Vebrovo. Na zaslišanju pred celjskim preiskovalnim sodnikom je lani podal pisni zagovor, v katerem vztraja, da je šlo za nesrečo. Osumljeni, ki se je v času dogodka imenoval Sebastjan Colarič, je dogodek namreč vseskozi opisoval kot nesrečo, ki naj bi se zgodila, ko je čistil puško.

Foto: Uroš Maučec

Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja lani zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora, še piše STA.

Sodijo mu tudi zaradi zavarovalniške goljufije z odrezano roko

Abramov je sicer od 7. marca lani v priporu zaradi zavarovalniške goljufije. Skupaj s še tremi osumljenci, med katerimi je tudi njegovo zdajšnje dekle Julija Adlešič, je namreč pri petih zavarovalnicah za Adlešičevo sklenil zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter zahteval odškodnino, potem ko si je takrat 21-letna Adlešičeva, ki je tudi v priporu, namerno odrezala roko nad zapestjem.