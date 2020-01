67-letnik za poskus umora obsojen na 15 let zapora

Sodišče je 67-letnemu Jožetu Šercerju iz naselja Papeži v Osilnici za poskus umora sosede z lovsko puško 20. septembra 2018 in nedovoljeno proizvodnjo orožja in promet z njim prisodilo 15 let in štiri mesece zaporne kazni, poročajo mediji. Sodba še ni pravnomočna, na pravnomočnost pa bo moški počakal v priporu.

Šercer je na dan zločina z lovsko puško streljal na 48-letno sosedo, ki se je odpravljala v službo. Zadeta je bila v desno roko in trebuh, a ji je uspelo zbežati ter je napad preživela. Motiv zločina naj bi bil, da se moški ni mogel sprijazniti s tem, da ima soseda novega partnerja. Pred zločinom jo je mesec dni zasledoval, pred zločinom pa dve uri čakal skrit v grmovju, piše STA.

Kazen je nižja, kot jo je terjalo tožilstvo, ki je za obe dejanji skupaj zahtevalo 20 let in pet mesecev zaporne kazni. Sodišče je namreč upoštevalo olajševalne okoliščine; da je ostalo pri poskusu umora, njegovo težko mladost, starost in dejstvo, da prej ni bil kaznovan. Odvzeli so mu tudi orožje in strelivo, za katera ni imel dovoljenja, še piše STA.