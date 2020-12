36-letnemu moškemu policija samo letos zasegla deset vozil

Policisti so sinoči obravnavali 36-letnega voznika, ki je brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola vozil neregistrirano osebno vozilo, na katerem je imel nameščene registrske tablice, ki niso pripadale vozilu, ki ga je vozil. Pred sinočnjim zasegom mu je policija letos zasegla še devet vozil, ki so bila na podlagi odločitve sodišča uničena.

Kot so sporočili s policijske uprave Celje, so sinoči konjiški policisti na območju Loč obravnavali 36-letnega voznika osebnega vozila, ki je brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola vozil neregistrirano osebno vozilo. Poleg tega je vozil še med omejitvijo gibanja.

"36-letniku smo vozilo zasegli in izdali obdolžilni predlog. Za sinočnje prekrške mu grozi 3.100 evrov globe. Pred sinočnjim zasegom smo mu od junija letos zasegli še devet vozil. Vsa vozila so bila na podlagi odločitve sodišča uničena. Več vozil smo mu zasegli tudi že v preteklih letih," so pojasnili na upravi.

Kot še dodajajo, je 36-letnik, doma z območja Policijske postaje Slovenske Konjice, v večini primerov, ko so ga obravnavali policisti, vozil pijan. Sinoči je imel 0,73 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

"Zaradi pogoste vožnje pod vplivom alkohola in drugih prekrškov je 36-letnik v prometu nevaren tako sebi kot drugim udeležencem. Vozila, ki jih uporablja, so večinoma stara in pogosto neizpravna ter s tem tudi nevarna," so sporočili s policije. Letos so na območju Policijske uprave Celje voznikom, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo, zasegli 525 vozil.