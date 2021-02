24ur.com nepošteno povzema intervju Siola s Peterletom

S citatom iz intervjuja Lojzeta Peterleta, ko se je premier prve vlade v zgodovini države vrnil z operacije raka, je portal komercialne televizije POPTV 24ur.com naslovil svoj članek, v katerem povzema del vsebine daljšega intervjuja za Siol. V članku celo uporabijo pravi citat Peterleta iz intervjuja. Svojim bralcem pa so v celoti zamolčali, da gre za intervju za Siol, in jim s tem onemogočili, da bi prebrali, kar je o tej temi res povedal Peterle. Kršijo pa s tem seveda tudi materialne avtorske pravice medija in moralne pravice avtorja, zelo verjetno pa tudi kodeks etike, ki od novinarjev zahteva, da morajo, če je le mogoče, razkriti vir svoje informacije in tudi sicer ravnati pošteno.

Portal 24ur.com je ta članek povrhu objavil v rubriki Dejstva, ki je posvečena preverjanjem. Kako lahko preverja nekdo, ki s tem, ko zamolči, od kod je skopiral vsebine, krši avtorske pravice? Ki ravna nepošteno, če povemo naravnost. Mnenje Lojzeta Peterleta o cepljenju so vzeli iz intervjuja z njim, ki je bil na Siol.net objavljen v nedeljo. Dostopen je tukaj.

Predstavljajo pa to vsebino svojim bralcem tako:

Šesti člen kodeksa Društva novinarjev Slovenije pravi, da mora novinar, ko je le mogoče, navesti vir informacij. V tem primeru bi to bilo nadvse preprosto. Siol. Za samoumevno velja tudi, da novinarji, ki kaj dajo na čast, spoštujejo avtorske pravice, tudi materialne pravice drugih medijev in moralne pravice drugih novinarjev.

Peterle je v intervjuju z naslovom Izpoved Lojzeta Peterleta: Zabili so nam nož v hrbet med drugim o svoji bolezni in cepljenju povedal:

"Se boste cepili proti koronavirusu, ko bo to mogoče?

Moj letnik še ne bo kmalu na vrsti. Upam, da bom do takrat lahko dovolj na jasnem, kako je z učinkovitostjo in varnostjo cepiv ter drugimi vprašanji, o katerih slišimo zelo različna mnenja. Pravkar sem bral, da v Nemčiji nekega cepiva ne priporočajo starejšim od 65 let. Če so glede istega cepiva zaskrbljeni Švicarji, sem zaskrbljen tudi jaz. Zdi se mi prav, da je cepljenje prostovoljno.

Sami ste se v preteklosti že spopadali s hudo boleznijo. Kakšno je danes vaše zdravstveno stanje?

Meni se je po dvajsetih letih ponovno oglasil rak. Za menoj je operacija in trenutno sem v fazi okrevanja. Na splošno se počutim v redu.

Česa vas je v življenju naučil boj z rakom?

Predvsem to, da imamo veliko možnosti, če ravnamo odgovorno in pravočasno. Treba se je treba ukvarjati z vzroki, ne samo s simptomi. Izredno pomemben je življenjski slog. Izbiramo ga sami. Mislim, da pri raku podcenjujemo notranje, predvsem duševne razloge. Podcenjujemo tisto, kar povzroča v nas napetost in bolečino, kar nas, po domače povedano, žre, potem pa celice podivjajo.

V času epidemije so mnogi skeptični do znanstvenih dognanj in ukrepov, ki jih priporoča zdravstvena stroka. Pojavlja se cel kup teorij zarote. Bi ljudje morali bolj zaupati uradni medicini?

Ne bi rad govoril na pamet, a priori ali kar počez. Zanima me, kaj je res: iz česa je cepivo, kakšni algoritmi bodo urejali beljakovine v mojih celicah, koliko je učinkovito in varno, kakšni so stranski učinki. Vsi pa vemo, da ne gre samo za znanost, ampak za posel stoletja v veliki naglici. Ob tem vemo tudi, da se "resnica znanosti" lahko nanaša samo na raziskano. O neraziskanih zadevah znanost ne more oziroma ne sme govoriti.

Problem je, če se iz stroke sliši različne glasove in razlage. Komu verjeti? In če slišiš, da nekega cepiva ne priporočajo nosečnicam, zastrižeš z ušesi. Te stvari delamo na tak način prvič. Vsak bi se rad izognil virusu, nihče pa tudi ne bi rad bil poskusni zajček. Medicini in politiki dolgoročno lahko pomaga samo resnica - o virusu in cepivih."