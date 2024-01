Triindvajsetletnik kradel žganje, parfume, salame in električne skiroje

V zadnjih treh mesecih so celjski policisti obravnavali številne tatvine, za katerimi stoji 23-letni Celjan, odvisnik od prepovedanih drog, ki je denar za njihov nakup pridobival z izvrševanjem kaznivih dejanj. Lani septembra so ga izpustili iz pripora, zaradi najmanj 30 kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil v teh nekaj mesecih, pa mu je preiskovalna sodnica ponovno odredila pripor, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

Kmalu po tem, ko so 23-letnega Celjana septembra lani izpustili na prostost, je začel izvrševati tatvine, nato je začel vlamljati, izvajati roparske tatvine in groziti. Pri tem je običajno uporabljal silo in v nekaterih primerih oškodovance lažje poškodoval.

Triindvajsetletnik je tokrat osumljen storitve štiriindvajsetih tatvin, treh velikih tatvin, dveh roparskih tatvin in grožnje. V trgovinah je najpogosteje kradel žganje, parfume, suhomesnate izdelke in električno orodje, izpred trgovin, hiš in stanovanjskih blokov pa električne skiroje. Materialna škoda, ki jo je povzročil lastnikom, znaša dobrih osem tisoč evrov, so še zapisali na policiji.

Celjski policisti so 23-letnika s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ki mu je ponovno odredila pripor.