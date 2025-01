V nedeljo zvečer je 21-letna voznica osebnega avtomobila v Mariboru zapeljala zunaj vozišča in trčila v semafor, po tem odpeljala naprej ter trčila še v prometni znak in steber mostu. Pri tem se je lažje poškodovala. Ugotovljeno je bilo, da je vozila pod vplivom alkohola, in sicer 1,15 mg/l alkohola. Odvzeto ji je bilo vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog.