1,1 milijona evrov za pomoč prizadetim v stoletnih neurjih

Vlada je na današnji dopisni seji iz splošne proračunske rezervacije zagotovila 1,1 milijona evrov pomoči za prizadete v neurjih med 12. julijem in 2. avgustom. Oškodovancem bodo pomoč v sodelovanju z občinami dodeljevale humanitarne organizacije, so zapisali na uradu vlade za komuniciranje. Vlada je sprejela tudi 800 tisoč evrov vreden program za ukrepe za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022.

1,1 milijona evrov proračunskih sredstev bo namenjenih za interventni ukrep za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev za zavarovanje zdravja in življenja ljudi, preprečitev nadaljnje škode in zagotovitev drugih osnovnih pogojev za življenje prizadetih v močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov.

Prek ministrstva za obrambo oziroma uprave za zaščito in reševanje bodo zagotovljena sredstva za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih Rdečemu križu Slovenije v višini 500. tisoč evrov, Slovenski karitas v višini 500 tisoč evrov in evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica v višini 100 tisoč evrov.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 36. členu kot državno pristojnost določa pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, da se zavarujeta zdravje in življenje ljudi, premoženja, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za življenje. Foto: Neurje.si/Valerija Bezjak

Vlada je ministrstvu za obrambo oziroma upravi naložila, da za izvrševanje omenjenega sklepa v sodelovanju z občinami in naštetimi humanitarnimi organizacijami določi kriterije in postopke za dodeljevanje pomoči.

Neurja, ki so besnela v večjem delu Slovenije, so prizadela številna gospodinjstva. Povzročila so veliko gmotno škodo tako na infrastrukturi kot na kmetijskih zemljiščih, v gozdovih in na stanovanjskih in gospodarskih objektih.

Skupno je bilo v navedenem obdobju prizadetih več tisoč objektov in zabeleženih več kot 10.000 različnih dogodkov. Skupno je bilo ob več neurjih s točo, obilnimi padavinami in orkanskim vetrom prizadetih več kot 190 občin. Na številnih območjih je toča uničila poljščine, nasade in pridelke.

Vlada sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi lanskega požara na Krasu

Vlada je na dopisni seji sprejela tudi program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022, ki predvideva ukrepe v višini 800.000 evrov. Pomoč bo namenjena obnovi infrastruktrnih in drugih javnih objektov, kulturnih spomenikov in trajnih nasadov.

Kot izhaja iz predloga programa, ki je bil objavljen med vladnimi gradivi, bo občinama Komen in Miren-Kostanjevica za obnovo občinskih infrastrukturnih in drugih javnih objektov ter za geotehnične ukrepe namenjenih skupno 500.000 evrov.

Vlada je 22. septembra lani potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic požara na območju notranjske in severnoprimorske regije, ki skupno znaša 26,87 milijonov evrov. Ocena škode zajema tako škodo na kmetijskih zemljiščih, gozdovih, na stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, državnih cestah, energetiki, v lovstvu ter gospodarstvu. Ocenjena škoda na stvareh brez škode na državnih cestah, energetiki ter v lovstvu in gospodarstvu, znaša 25,98 milijona evrov. Foto: Bojan Puhek

Za obnovo trajnih nasadov je predvidenih 230.000 evrov, za obnovo kulturnih spomenikov pa 70.000 evrov. Ker stanovanjski objekti v zasebni lasti niso utrpeli škode v požaru, pomoč prek tega progama ni potrebna.

Od 800.000 evrov bo 500.000 evrov zagotovljenih iz državnega proračuna za leto 2023, 300.000 evrov pa iz proračunov v letih 2024-2025, izhaja iz predloga uredbe.