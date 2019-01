Slovenka po selitvi iz Madrida v Amsterdam: Kot da sem doma

Albina Vegel že osem let živi v zdomstvu, o njenem življenju v Madridu smo že pisali, zadnjih nekaj mesecev pa živi v nizozemski prestolnici, kamor se je selila zaradi partnerjeve službe.

Sama službe v Amsterdamu še nima, je pa v Kataloniji vpisala magistrski študij iz menedžmenta, ki ga dela na daljavo. "Začela sem iskati delo, imela sem že nekaj razgovorov, a sem spoznala, da bo vse skupaj preveč zahtevno, zato sem se za zdaj bolj posvetila le študiju," razlaga Albina.

Ob tem dodaja, da je bila že sama selitev zanjo precejšnji zalogaj. Kot pravi, se je treba zavedati, da ko menjaš okolje, tam nikogar ne poznaš, tako rekoč znova gradiš življenje. Na začetku je bil največji izziv najti stanovanje, kar je v Amsterdamu zelo težko, saj jih ni veliko na voljo, poleg tega so zelo draga, a se jima je vseeno dobro izšlo.

V Amsterdamu je vse na dosegu roke

"Amsterdam je v primerjavi z Madridom mala globalna vas. Zdi se mi kot nekoliko večja Ljubljana." Foto: Osebni arhiv Bistvena razlika med Madridom in Amsterdamom je po njenih besedah v velikosti in s tem mobilnosti. V španski prestolnici nista živela v samem središču, a vseeno ne prav daleč, sta pa vedno veliko časa zapravila z vožnjo v službo. Kot bi se vsak dan vozila iz Maribora v Ljubljano. V Amsterdamu prav tako ne živita v samem središču, a tudi ne daleč proč, vendar imata vse na dosegu roke, bistvena prednost pa je, da je glavno prevozno sredstvo kolo.

Negativna plat Amsterdama so predvsem visoki stroški. Cene se ji zdijo celo pretirane. "Ko sem se selila iz Slovenije v Španijo, so se mi že takrat tam zdele precej visoke cene, kot študentka sem to še bolj občutila. Ko sem se ravno privadila na tiste cene, sem prišla v Amsterdam, kjer je vse še dvakrat dražje."

"Kot bi se preselila v Slovenijo"

Albina pravi, da ji je to sicer smešno, a ima v Amsterdamu občutek, kot bi se preselila v Slovenijo. "Zdi se mi kot neka reinkarnacija Slovenije. Vsi se vozijo s kolesi, bolj je zeleno."

Precej domača ji je celotna Nizozemska. "Vidiš travnik, njivo, krave in ovce in sem kot majhen otrok, ko reče, glej, kravice. Počutila sem se kot doma, tega v Madridu ni. Tako kot v Ljubljani, ko greš malo na obrobje in že vidiš travnike ter polja. V Madridu tega ni, so samo parki."

Na Slovenijo jo spominja tudi vreme. Čeprav so v Madridu poletne temperature v povprečju višje za deset stopinj Celzija, je po njeni izkušnje precej bolj znosna suha španska vročina kot vlažna slovenska oziroma nizozemska.

V nekaj mesecih slišala skoraj več slovenščine kot v vseh letih v Španiji

Razlika z Madridom je tudi v tem, da v Amsterdamu živi precej več Slovencev, "vsaj po skupini na Facebooku imam občutek, da obstaja virtualna skupnost, ki je kar aktivna, medtem ko je v Madridu precej manj". V Amsterdamu ima precej stika z dvema Slovenkama iz Maribora, s katerima se je v zadnjih mesecih precej več pogovarjala v slovenščini kot prej v Madridu.

"Zelo mi je bilo všeč, ko sem v začetku našla neki koncert, ki ga je imela Slovenka, ki študira glasbo in je izvajala slovenske folklorne pesmi."

Albina se je že vključila in je tudi dejavna v slovenskem Združenju prijateljev na Nizozemskem, udeležila se je Martinovega praznika v njihovi organizaciji in tudi napisala poročilo o njem, ki je objavljeno v decembrskem glasilu Lipa.

V novem mestu že organizirala dobrodelni koncert

Kot poudarja, je v novem okolju zelo težko navezati nove stike, če tam nimaš ne službe ali šole. Navezovanja novih stikov se je zato lotila dokaj organizirano, pridružila se je mednarodnemu pevskemu zboru in prostovoljno že organizirala dobrodelni koncert.

Nizozemcev medtem še ni veliko spoznala, kolikor pa je imela stika z njimi, pravi, da lahko reče, da precej velja stereotip o njihovi strpnosti in odprtosti. "Kar se sicer legalizacije marihuane tiče, bi pa rekla, da so nad tem bolj navdušeni tujci, medtem ko je domačinom to nekaj povsem vsakdanjega, tako kot nam alkohol."

Dolgoročnih ciljev za zdaj Albina ne dela, pravi pa, da je Amsterdam sicer zanjo in njenega partnerja na neki način odlična lokacija, saj ima ona od tu precej boljše letalske povezave s Slovenijo kot iz Madrida, prav tako pa sta zelo hitro tudi v Madridu.

Pri selitvi na Nizozemsko ji je precej sivih las povzročilo vprašanje, kako bo preselila svoja zajčka. Letalske družbe imajo urejeno potovanje za mačke in pse, le redke pa tudi za druge živali. Foto: Osebni arhiv