Primorec v Veliki Britaniji: Brezplačno šolstvo je velika prednost Slovenije

Foto: osebni arhiv

Marko Dimač prihaja iz Izole, kjer se je rodil kot otrok priseljencev iz ene od republik bivše Jugoslavije. Že od malih nog je bil tako obdan z več jeziki, kar je vplivalo na njegovo ljubezen do različnosti in raznojezičnosti. Ljubezen do jezikov je ostala vse do danes, saj se diplomirani mediator jezikov in kultur s poudarkom na angleškem in italijanskem jeziku še vedno ukvarja tudi z učenjem jezikov.

"Trenutno sem zaposlen na Univerzi v Nottinghamu kot receptor, hkrati pa kot prostovoljec pri Nottingham & Nottinghamshire Refugee Forumu, kjer begunce učim angleškega jezika," pravi Primorec, ki v isti organizaciji deluje tudi kot svetovalec in pomaga pri reševanju vsakodnevnih težav beguncev.

"Nottingham je moj dom postal naključno"

"V prihodnosti želim nadaljevati z grajenjem mostov med skupnostmi, predvsem v času, ko drugi postavljajo zidove in ljudi med seboj ločujejo." To želi doseči s poučevanjem jezikov in vodenjem projektov, ki ljudi med seboj zbližujejo in izboljšujejo kakovost življenja v skupnosti. V tej smeri bi rad nadaljeval tudi magistrski študij na eni od britanskih univerz.

Marko Dimač v Bristolu. Foto: osebni arhiv

V Združeno kraljestvo, natančneje v Nottingham se je preselil po zaključku študija. "Že v času študija sem študentsko izmenjavo Erasmus preživel v Italiji in kasneje prakso opravljal na Švedskem."

Meni, da se, ko pričneš raziskovati svet, hitro spletejo čudovita prijateljstva, ustvarijo mreže poznanstev in vzplamtijo tudi ljubezni. "Vse to te pozneje vodi iz države v državo in ravno zaradi tega je Nottingham naključno postal moj dom," pravi Primorec.

"Selitev v tujino je bila samoumevna"

Pravi, da je bila odločitev o selitvi v tujino praktično samoumevna, predvsem zaradi izkušnj s programom Erasmus in narave dela z jeziki. "Odprt sem bil za vse možnosti, pomembno je bilo le, da po študiju odidem drugam na magisterij ali delo," pravi.

"Ko sem spoznal nekdanje dekle, ki je Britanka, sem se odločil, da bom pred zaključkom študija v Nottinghamu preživel mesec dni," je povedal in dodal, da je mesto vzljubil, po zagovoru diplome pa si je v Veliki Britaniji poiskal zaposlitev, najprej začasno, potem pa za stalno.

"Jezik nikoli ni bil ovira"

Marko tekoče govori slovensko, italijansko in angleško. Že v času dodiplomskega študija se je intenzivno soočal z angleščino, saj je večina predmetov potekala v tujih jezikih: "Tudi diplomo sem napisal v angleškem jeziku."

Panoramski razgled z izleta v Snowdonijo. Foto: osebni arhiv

Pravi, da je imel poleg tega na Fakulteti za humanistične študije v Kopru odličnega mentorja, ki je študentom približal celostno učenje jezika prek intenzivnega branja, spremljanja mednarodnih dogajanj in razprav med predavanji.

Ker je že v preteklosti večkrat živel v tujini, odločitev o selitvi ni bila težka. Poleg tega Marko nikoli ni imel težav s spoznavanjem novih prijateljev, saj uživa v spoznavanju novih ljudi. Tudi delovno okolje na univerzi je spodbudno, saj jo obiskuje ogromno raznolikih študentov iz celega sveta.

"Poleg tega pa je možnosti za spoznavanje ogromno, zlasti na družbeno-političnih dogodkih in s sodelovanjem s široko paleto društev in nevladnih organizacij," pojasnjuje. Markovi starši in prijatelji so bili že vajeni, da ga po nekaj mesecev na leto ni bilo doma, zato so njegovo odločitev podprli. "Mnogi izmed njih so že prišli na obisk," še dodaja.

"Velika Britanija je intelektualno stimulativna"

"Zadovoljen sem z življenjem v Veliki Britaniji, saj je kot država veliko bolj raznolika in intelektualno stimulativna," pravi. V zadnjem odbobju se mu zdi Združeno kraljestvo zaradi političnih in družbenih premikov, ki so v širši družbi spodbudili politčno participacijo in odprli razpravo o prej neizprašanih pojmih, zelo zanimivo.

Tudi sam je politično aktiven, in sicer kot član laburistične stranke, "ki je z izvolitvijo socialista Jeremyja Corbyna za predsednika postala največja stranka v Zahodni Evropi s članstvom nad pol milijona."

Skupinska slika posneta med volilno kampanjo. Foto: osebni arhiv

"Ker je delovanje na področju mednarodnega povezovanja in družbeno-političnih sprememb ne samo moj cilj, ampak način življenja, si težko predstavljam bolj vznemirljivo okolje v Evropi," še pravi.

30 odstotkov plače mu ostane za prihranke

Meni, da ima srečo, da je njegova služba dovolj dobro plačana za njegove trenutne potrebe: "Ko na koncu meseca pokrijem vse stroške, mi v povprečju ostane do 30 odstotkov plače za prihranke."

Cene osnovnih dobrin, kot so hrana in obleke, so primerljive s slovenskimi. Razliko vidi v tem, da je kupna moč večja zaradi višje urne postavke. Najemnina je nekoliko dražja, a v primerjavi s slovenskimi okoliščinami še vedno bolj dostopna, je prepričan.

"V Veliki Britaniji se počutim zelo dobro in kmalu bo dve leti, odkar sem se odselil." Čez tri leta bo tako lahko pridobil britansko državljanstvo, ob njem pa ohranil slovensko. "Zaenkrat nameravam živeti tukaj, ampak ostajam vedno odprt za priložnosti in doživetja kjerkoli," pravi.

Foto: osebni arhiv

"Pozivam politike, naj si nehajo zatiskati oči pred pomanjkanjem"

"Vsekakor bi življenje v tujini in mednarodne izkušnje priporočil vsem, ker nam le te razširjajo obzorja in nas bogatijo," je prepričan Marko.

Pravi, da si, ko je bil mlajši, družina zaradi okoliščin ni morala privoščiti potovanj, prav zato mednarodnih izkušenj ne jemlje kot samoumevne. "Nažalost mnogi otroci, mladi, pa tudi odrasli danes v Sloveniji nimajo enakih možnosti," pravi. Sam je svoje prve izkušnje v tujini začel nabirati šele med študijem preko izmenjav in konferenc.

"Svetujem vsem tistim, ki izhajajo iz podobnih okoliščin, da so pozorni na razne razpise za štipendije programa Erasmus in ostale izmenjave ter prostovoljstva. Predvsem pa pozivam slovenske politike, naj si nehajo zatiskati oči pred pomanjkanjem, ki ga določen del prebivalstva v Sloveniji doživlja."

Združeno Kraljestvo je veliko bolj raznolika skupnost

"Zaradi same geografije in demografije je Združeno kraljestvo bistveno bolj raznolika skupnost," pravi Primorec, "to pomeni, da je mogoče spoznati veliko navdihujočih ljudi (tudi svetovnega kova) in novih mednarodnih prijateljev, se povezati z naprednimi društvi ali nevladnimi organizacijami, vplivati na družbene spremembe ter pridobiti izjemne življenjske izkušnje."

Obiskal je tudi Stonehenge. Foto: osebni arhiv

Veliko prednost Slovenije vidi v brezplačnem šolstvu: "Tega moramo kot družba za vsako ceno odbraniti pred tistimi, ki želijo študente obremeniti s šolninami. Ko jih je tukaj uvedel premier Tony Blair, pripadnik t.i. Tretje poti, je odprl Pandorino skrinjico in to se je izkazalo za katastrofalno, saj so se v dveh desetletjih povečale za devetkrat, z 1000 funtov na 9250 funtov letno."

"Slovenka in Britanka sta si lahko bolj podobni kot recimo dve Slovenki"

"V Sloveniji živijo raznoliki ljudje, kar velja tudi za Združeno kraljestvo, vendar pomnoženo s 30. Narediti iz dveh milijonov ljudi enega 'Janeza' in iz 60 milijonov enega 'Johna' ter stereotipe primerjati, bi bilo napačno in skrajno zavajajoče," opozarja Marko.

Izolan se tako v Sloveniji kot v Združenem kraljestvu giblje v več različnih krogih ljudi. "Tako sta lahko naprimer 'Slovenka' in 'Britanka' iz istih krogov med seboj bolj podobni, kot sta recimo dve 'Slovenki' iz različnih krogov," pojasnjuje.

"Edina razlika je v tem, da je Združeno kraljestvo zaradi geografskih in zgodovinskih razlogov bolj globalna skupnost kot Slovenija," je dejal in pojasnil, da na sprehodu skozi mesto srečaš več raznolikih posameznikov za katere je povsem običajno, da govorijo tudi druge jezike poleg angleščine in to je tudi sprejeto.