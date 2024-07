Sindikat po napovedi interventnega zakona: "Vlada se gre sporazum s figo v žepu. To je nateg."

Napoved interventnega zakona glede upravnih enot je v torek dodatno zmotila izrekanje o stavkovnem sporazumu, je za STA dejal predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk. "V isti sapi, ko naj bi se sporazumeli, daš malo korenčka, potem pa že groziš z gorjačo," je orisal delovanje vlade in dodal, da to ni v redu.

Podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je namreč po torkovem sestanku koalicijskih partnerjev med aktualnimi temami izpostavil reševanje problema stavk in čakalnih vrst na upravnih enotah. "Pričakujte interventni zakon glede tega," je napovedal. Zadnji bo po ministrovih navedbah šel v smeri reševanja vrst in nerazrešenih primerov na upravnih enotah.

Verk meni, da je napoved zmotila izrekanje o stavkovnem sporazumu, ki ga je sicer v torek sprejelo 18 upravnih enot, osem pa jih je bilo proti, še vedno pa pričakuje odziv 20 upravnih enot. "Niti polovica se še ni izrekla, ali bi stavkovni sporazum podpisali ali ne," je dodal. Upravnim enotam je v torek pojasnil, da lahko za podpis pooblastijo tudi njega, a ker je sporazum doslej sprejela le približno tretjina, je "iluzorno govoriti, da grem karkoli podpisat".

Vlada se gre sporazum z upravnimi enotami "s figo v žepu"

Dejal je, da interventni zakon pomeni, da bo vlada "omejila stavko in zmagala tako ali drugače", česar niso pričakovali. "Zato se je tudi najverjetneje tako mudilo te dni to čim prej narediti, ker so že vnaprej vedeli, da ne bo dogovora," meni Verk. Dodal je, da se gre vlada sporazum z upravnimi enotami "s figo v žepu", kar ga skrbi.

Z napovedjo zakona je tako vlada po Verkovih besedah otežila delo in upravne enote dodatno demotivirala, da karkoli podpišejo, saj nekatere menijo, da je sporazum "po domače rečeno nateg". Vseeno pa pričakuje, da bo danes dobil odgovor vseh upravnih enot o stavkovnem sporazumu.

Dodal je, da se stavka lahko prekine tudi na silo, a da to pomeni, da ljudi za to delo ne bo, saj jih primanjkuje že zdaj, zatekajo pa se tudi k bolniškim odsotnostim. "Potem pa bo lahko delal tisti, ki bo sprejel ta zakon," je kritičen.