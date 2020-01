Šarčev izplen iz Davosa: dva pomembna dogovora

Šarec je včeraj sodeloval na panelu o umetni inteligenci. Na razpravi so udeleženci obravnavali priložnosti, ki jih umetna inteligenca ponuja vladam in javnemu sektorju za izboljšanje storitev za državljane ter pri upravljanju in iskanju rešitev na številnih področjih, od upravljanja prometa do izvajanja zdravstvene oskrbe.

Kot je povedal Šarec, ima umetna inteligenca potencial, da služi človeštvu ter prinaša koristi posameznikom in družbi. Da bi to dosegli, pa morajo pri njenem razvoju in upravljanju sodelovati vsi deležniki, je še dodal. Več v članku Šarec med svetovno elito: To področje ima potencial, da služi človeštvu.

V Sloveniji se z umetno inteligenco ukvarjajo zlasti na Institutu Jožef Stefan, še letos pa naj bi v Sloveniji začel delovati Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCA.

Kot poroča Radio Slovenija, pa se je Šarec v Davosu dogovoril tudi za sodelovanje s centrom za umetno inteligenco, ki deluje pod okriljem Svetovnega gospodarskega foruma in ima sedež v San Franciscu v ZDA.

Predstavniki EIB prihajajo v Slovenijo

Šarec je sicer v Davosu opravil več pogovorov, med drugim s podpredsednikom Evropske investicijske banke (EIB) Alexandrom Stubbom. Kot poroča Radio Slovenija, se je Šarec dogovoril, da se bodo predstavniki EIB kmalu oglasili v Sloveniji, kjer bodo pregledali možnosti za udeležbo banke pri slovenskih infrastrukturnih in energetskih projektih.

