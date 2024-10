Zlata gazela je podjetje Hyla

Družbi Hyla je uspelo lasten inženirski izum razviti v svetovno znamko. Izdeluje visokokakovostne vodne sesalnike, ki sesajo in hkrati čistijo zrak, izdelek pa na 70 svetovnih trgih trži 15 tisoč svetovalcev, so zapisali na Dnevniku.

Prodajo vodnih sesalnikov so v podjetju Hyla v zadnjih petih letih podvojili. Foto: Hyla Družinsko podjetje Hyla izredno dobro obvladuje svojo tržno nišo. V njej kraljuje z enim samim visokokakovostnim in visoko cenovno umeščenim izdelkom, so poudarili.

"Po obsegu posla, ugledu blagovne znamke in dinamični rasti smo številka ena," ponosno o prednosti pred konkurenco pravi direktor Hyle Janez Pogačar. Ključen element konkurenčne prednosti ter trajnosti podjetja je dolgoživost izdelka – njegova življenjska doba se meri v desetletjih in praktično ne potrebuje servisa.

Danes Hylo po svetu trži približno 15 tisoč prodajnih svetovalcev, prisotni so na 70 trgih. Kolektiv 75 zaposlenih je lani ustvaril dodano vrednost več kot 156 tisoč evrov. Prodajo so v petih letih podvojili in je leta 2023 presegla 33 milijonov evrov.

Srebrna gazela je postal Trgograd

Srebrna gazela je postal Trgograd. Podjetje je nastalo leta 1992 in se je skozi svojo zgodovino dograjevalo in poskušalo trgu ponuditi čim bolj kompleksne storitve s področja gradbeništva, gradbenih storitev in gradbenih proizvodov, so zapisali na Dnevniku. Celotno skupino Trgograd danes sestavljajo štiri podjetja s 310 zaposlenimi.

Bronasta gazela podjetju Caretronic

Bronasta gazela pa je šla v roke podjetju Caretronic, ki je v svoji tržni niši digitalizacije zdravstveno-negovalnega sistema v domovih starejših in bolnišnicah vodilno v svetu. Z naprednimi rešitvami razbremenjuje zdravstveno osebje in optimizira delovne procese v zdravstvenih ustanovah po vsem svetu, so zapisali pri časniku.

Nagrade so podelili v ponedeljek v Cankarjevem domu, zbrane pa je nagovoril finančni minister in podpredsednik vlade Klemen Boštjančič. Kot je dejal, ne gre le za priznanje, temveč za simbol odličnosti in rasti, ki poudarja zavedanje o tem, kako pomembno je podjetništvo za našo družbo in gospodarstvo.

Poudaril je še, da nagrada odlikuje podjetja, ki dosegajo nadpovprečne rezultate in si prizadevajo za nenehno izboljševanje. "Ta so dokaz, da uspeh temelji na trdem delu, inovativnosti in zmožnosti prilagajanja. Gazele torej ustvarjajo nova delovna mesta in prispevajo h gospodarski stabilnosti," so Boštjančiča povzeli na Dnevniku.

Obenem je opozoril, da podjetništvo ni le zgodba o dobičku in se tudi ne meri v tem, temveč je zgodba o vplivu, ki ga s svojim delom podjetja ustvarjajo na družbo in okolje.

Gazela je naziv najuglednejše slovenske gospodarske nagrade, ki jo Dnevnik podeljuje za izjemne dosežke v podjetništvu.