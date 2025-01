Vaš rešitelj na cesti

Na poti iz službe v prometni konici se vam pripeti okvara vozila. Otroci čakajo pred šolo, vi pa stojite ob cesti in ne veste, kako naprej. Morda ste po nesreči zaklenili ključe v avto ali pa ste naleteli na točo, ki je poškodovala vozilo. Takšni trenutki so neprijetni, a z dobrim avtomobilskim zavarovanjem so lahko rešljivi hitro in brez večjih skrbi.

Vaši rešitelji na cesti so vedno dosegljivi in odzivni, z njihovo pomočjo bo vaš dan potekal gladko – tudi ob nepredvidenih neprijetnostih.

Prilagodljiva kritja za vsakogar

Vsak voznik ima svoje potrebe, zato mora biti avtomobilsko zavarovanje prilagojeno prav njemu. Ne glede na to, ali ste mladi voznik, ki šele začenja svojo vozniško pot, družina z več avtomobili ali izkušeni voznik, ki prevozi dolge razdalje – pri zavarovalnici Generali lahko izberete kritja, ki ustrezajo vašim navadam in življenjskemu slogu.

Avtomobilsko zavarovanje vključuje možnosti, kot so:

Osnovno zavarovanje , ki krije škodo, ki jo povzročite drugim udeležencem v prometni nesreči, vključno z materialno škodo.

, ki krije škodo, ki jo povzročite drugim udeležencem v prometni nesreči, vključno z materialno škodo. Kasko kritje , ki poskrbi za škodo na vašem vozilu.

, ki poskrbi za škodo na vašem vozilu. Dopolnilna kritja, ki omogočajo večjo prilagodljivost, kot so zavarovanje stekel in škoda zaradi toče.

Vsako leto se več pogovarjamo o ekstremnih vremenskih pojavih in premoženjskih škodah, ki jih ti povzročijo. Zrna toče so vse večja, nalivi vse močnejši, jekleni konjički pa so vse pogosteje njihove žrtve. Večina se dobro zaveda, kako pomembno je zavarovanje proti toči, mnogi pa ne vedo, da zavarovanja krijejo še veliko več kot to. Tu si lahko preberete, kaj vse vam omogočajo dopolnilna kritja zavarovalnice Generali.

Pomembno! Za koriščenje avtomobilske asistence je treba takoj ob nastopu okvare ali prometne nesreče poklicati asistenčni center, kjer vam bodo poskušali najbolje pomagati – znotraj kritij na vaši zavarovalni polici.

Foto: Getty Images

24/7 avtomobilska asistenca – vedno na voljo

Na cesti so pomembne hitre in zanesljive rešitve. Z avtomobilsko asistenco, ki je na voljo 24/7, lahko računate na pomoč v vseh nepredvidljivih situacijah:

Okvara vozila – če se avto ustavi sredi ceste, pokličete asistenco, ki poskrbi za vleko.

– če se avto ustavi sredi ceste, pokličete asistenco, ki poskrbi za vleko. Pomoč pri nesrečah – v primeru prometne nesreče vas usmerijo, kako prijaviti škodo in organizirajo vse potrebno za nadaljevanje poti.

– v primeru prometne nesreče vas usmerijo, kako prijaviti škodo in organizirajo vse potrebno za nadaljevanje poti. Nadomestno vozilo – če je vaše vozilo nevozno, ste lahko brez skrbi, saj vam vsaj za nekaj dni pripada nadomestni avto.

– če je vaše vozilo nevozno, ste lahko brez skrbi, saj vam vsaj za nekaj dni pripada nadomestni avto. Rešitve za nepazljivost – ali ste zaklenili ključe v avto? Ni problema, asistenca poskrbi tudi za takšne nevšečnosti.

Le nekaj sekund raztresenosti zaradi telefonskega pogovora ali kakšne druge motnje na bencinski črpalki in že se vam zgodi spodrsljaj: napačno točenje goriva. Posledice so lahko zelo drage, odvisne pa so predvsem od tega, kdaj opazite napako, kako ravnate in kakšna kritja vključuje vaše avtomobilsko zavarovanje. Na spletni strani zavarovalnice Generali si lahko preberete, kako ravnati v takem primeru.

Foto: Shutterstock

Avtomobilsko zavarovanje za življenje brez skrbi

Zamislite si naslednjo situacijo: Luka je na poti domov iz poslovnega sestanka, ko ga ustavi nenadna okvara motorja. Ura je pozna, zunaj dežuje, Luka pa je daleč od doma. Kaj zdaj? Pokliče avtomobilsko asistenco Generali, ki nemudoma organizira vleko vozila in mu v primeru ustreznega paketa zavarovanja lahko priskrbi nadomestni avto. Tako brez težav nadaljuje pot, naslednji dan pa je njegovo vozilo že pri mehaniku. Situacija, ki bi bila lahko zelo stresna, je zaradi zavarovanja rešena hitro in učinkovito.

Nadomestno vozilo je nepogrešljiva storitev za vse, ki so v vsakdanjem življenju odvisni od lastnega avta. Če si tudi vi ne morete predstavljati jutrišnjega dne brez lastnega prevoza, je smiselno, da sklenete takšno avtomobilsko zavarovanje, ki bo krilo tudi stroške nadomestnega vozila

Foto: Getty Images

Varnim voznikom povrnejo deset odstotkov kasko premije

Pri zavarovalnici Generali cenijo varne voznike, saj s premišljeno vožnjo ne skrbijo le za svojo varnost, temveč tudi za varnost vseh udeležencev v prometu. Zato varnim voznikom ob koncu zavarovalnega leta povrnejo deset odstotkov letne kasko premije, če v tem obdobju ne prijavijo nobene škode. To je več kot le nagrada – je spodbuda za odgovorno vedenje na cesti.

Ste vedeli? Podpis evropskega poročila ne pomeni priznanja krivde za prometno nesrečo.

Foto: Shutterstock

Zavarovanje, ki razume, da avto pomeni svobodo

Avtomobilska zavarovanja niso zgolj formalnost – so vaša varnostna mreža, ki vam omogoča, da tudi ob najtežjih situacijah srečno prispete na cilj. Zavarovanje pri Generali razume, da avto ni le sredstvo za prevoz, ampak svoboda, ki vam omogoča, da živite polno in brezskrbno.

Z avto asistenco vam priskočijo na pomoč, ko se vam na poti zatakne, z različnimi kritji pa vas varujejo pred stroški, ki bi nastali v primeru nesreče. Tako so z vami na vsakem kilometru.