Unior zapira svoj obrat v Starem trgu ob Kolpi

Podjetje Unior bo do konca leta ukinilo proizvodnjo v Starem trgu ob Kolpi, kjer izdelujejo različna orodja, in jo preselilo v matične Zreče. Od 29 zaposlenih se jih bo nekaj upokojilo, preostali bodo dobili odpoved iz poslovnih razlogov. Tem bodo poskušali najti delo v okoliških podjetjih, je za STA povedal sindikalist Mirko Hirci.

Kot je za Forbes Slovenija pojasnil predsednik uprave Uniorja Robert Vuga, proizvodni obrat v Starem trgu ob Kolpi že nekaj let posluje nerentabilno in je preveč oddaljen od glavne tovarne. Zato so prisiljeni proizvodnjo preseliti v Zreče, kar je eden od korakov optimizacije proizvodnih procesov.

Predsednik Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije v Uniorju Mirko Hirci ravnanje vodstva Uniorja v tem primeru ocenjuje kot korektno. Uprava jih je namreč na skupnem sestanku podrobno seznanila z razlogi za ukinitev obrata in jim predstavila podatke o njegovem poslovanju, zaposleni pa bodo dobili tudi odpravnine, je povedal za STA.

Od 29 zaposlenih se jih bo okoli tretjina upokojila, nekaj jih bo odšlo na zavod za zaposlovanje, za del pa upajo, da jim bo uspelo najti zaposlitev v drugih podjetjih v občini Črnomelj in okolici.

Kot je za Dolenjski list povedal črnomaljski župan Andrej Kavšek, je Unior poslopje obrata v Starem trgu pripravljen prodati oziroma dati v najem za katero drugo dejavnost, zato je sam v zvezi s tem že stopil v stik z vodstvom družbe TPV Automotive. "Iščemo morebitne rešitve, da bi hala v Starem trgu še delovala. Kako in ali sploh ter s katero dejavnostjo, pa za zdaj še ni znano," je povedal.