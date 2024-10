Ugodnosti delodajalca, ki omogočajo ravnovesje med delom in prostim časom

V današnjem hitrem tempu življenja, ko je vse težje najti čas zase, družino in sprostitev, je vse bolj pomembno, da delodajalci zaposlenim z raznimi ugodnostmi omogočajo večje ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Iskalce zaposlitve tako prepričajo podjetja, ki poleg stabilne in varne zaposlitve ponujajo fleksibilnost in prilagodljivost. Eno izmed podjetij, ki zaposlenim v okviru strategije Dober lajf ponuja številne ugodnosti za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, je Lidl Slovenija.

36-urni delovnik kot polni delovni čas?

Zaposleni v Lidlu na delovnih mestih prodajalec, skladiščnik in viličarist imajo že nekaj let uveden 36-urni delovni teden kot polni delovni čas. Tak model so poimenovali Lidlova 36-ka, njegova prednost pa je, da je tudi zaposlenim s krajšim delovnim časom (36 ur na teden) priznana polna delovna in pokojninska doba.

Poleg tega zaposlenim veliko pomeni lažje usklajevanje dela in prostega časa, ki ga v Lidlu omogočajo s prilagodljivostjo delovnega časa. »Delo v Lidlu mi ustreza, ker je večinoma v dopoldanskem času, glasbena udejstvovanja pa imam popoldan in zvečer. V službi to razumejo in mi pridejo naproti,« pravi skladiščnik Luka Pintarič.

Apolonija Cajzek, pomočnica vodje Lidlove trgovine v Žalcu, pa dodaja: »V prostem času se rada odpravim na sprehod s psom in družino, pozimi pa so mi še posebej pri srcu nočni sprehodi v snegu. Moja poklicna in osebna pot se pogosto prepletata, kar mi prinaša veliko zabave in sprostitve. S sodelavkami se družimo tudi zunaj delovnega časa – skupaj gremo na kakšen pohod, tek ali zabavo in tako poskrbimo za 'dober lajf'.«

V okviru certifikata Družini prijazno podjetje Lidl Slovenija zaposlenim omogoča daljši službeni odklop, za otroke zaposlenih organizira poletne tabore in obdarovanja za božično-novoletne praznike, novopečeni starši pa prejmejo tudi paket za novorojenčke.

Zaposleni lahko delo od doma opravljalo tudi do petkrat na teden

Delo na daljavo se je močno razširilo med pandemijo covida-19, marsikatero podjetje pa je to ugodnost po koroni odpravilo. Lidl Slovenija delo na daljavo ohranja prav zaradi večje fleksibilnosti, omogočajo pa ga zaposlenim v upravnih službah, ki so v »domači pisarni« lahko tudi do petkrat na teden.

»Ena izmed velikih prednosti dela v Lidlu je možnost dela od doma, saj tako lahko nekaj dni na teden čas, ki bi ga drugače namenil vožnji, preživim z družino,« pove Miha Dodič, vodja IT-infrastrukture.

Zaposleni v upravnih službah lahko namreč delo tudi do pet dni na teden opravljajo na daljavo in tako lažje usklajujejo delo in domače obveznosti.

Večjo prilagodljivost pa omogoča tudi delo po konceptu »own time«, saj imajo v podjetju določene ure obvezne prisotnosti, preostali delovni čas pa je fleksibilen. Tako je usklajevanje dela in zasebnih opravkov še enostavnejše.

»Kot prostovoljec v gorski reševalni službi moram na teren, ko me pokličejo, da se je zgodila nesreča, kar pomeni, da moram delovno mesto zapustiti kadarkoli prejmem klic. Hvaležen sem Lidlu Slovenija, da mi to omogoča,« pravi Nejc Justin iz tehnične nabave.

Nosilci certifikata Družini prijazno podjetje

Omenjene ugodnosti so velik plus za zaposlene, ki že imajo svoje družine, saj jim omogočajo lažje usklajevanje obveznosti in preživljanje kakovostnega časa z družino. V podjetju se namreč zavedajo, da je vloga starša ena izmed najpomembnejših vlog v življenju posameznika, zato so že vrsto let tudi nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje.