S torkom višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 91. redna seja Vlade Republike Slovenije | GOV.SI izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Foto: Shutterstock