Razpisanih novih deset milijonov evrov za mikrokredite

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni razpis za mikrokredite, namenjene mikro in malim podjetjem. Na voljo je deset milijonov evrov, podjetja pa se lahko za sredstva prijavijo do 29. maja.

Od pet tisoč do 25 tisoč evrov na podjetje

Posamezno podjetje lahko pridobi od pet tisoč do 25 tisoč evrov posojila. Obrestna mera znaša 37,5 odstotka šestmesečnega euriborja, povečanega za fiksni pribitek 0,8 odstotka.

Ročnost kreditov je od dveh do petih let, podjetja pa lahko koristijo tudi moratorij na odplačilo glavnice do šest mesecev. Ta se lahko dodatno podaljša do polovice dobe ročnosti kredita.

Za opremo, likvidnost in razvoj

Krediti lahko krijejo do sto odstotkov upravičenih stroškov projekta ali poslovnega procesa. Namenjeni so financiranju nakupa nove opreme, patentiranih pravic, licenc ter kritju tekočih likvidnostnih potreb. Med upravičenimi stroški so tudi material, trgovsko blago, storitve, plače zaposlenih in drugi operativni stroški, izhaja iz objave sklada.

Del evropskih sredstev

Od skupnih desetih milijonov evrov jih 62,5 odstotka zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj, preostanek pa Slovenski podjetniški sklad. Vloge je mogoče oddati prek ePortala sklada do 29. maja.

Veliko povpraševanje že na prejšnjih razpisih

Sklad je letos že objavil dva razpisa iz mikrokreditne linije. Prvi je bil namenjen mikro in malim podjetjem, drugi pa obmejnim problemskim območjem, oba pa sta že zaključena.

V okviru prvega razpisa je bilo odobrenih 414 vlog v skupni vrednosti deset milijonov evrov. Drugi razpis je bil zaradi velikega zanimanja zaprt že po prvem prijavnem roku, saj je povpraševanje močno preseglo razpoložljiva sredstva.

Na njem je sklad prejel več kot 410 vlog, skupna vrednost zaprošenih kreditov pa je presegla 20,8 milijona evrov.