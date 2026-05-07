Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13 odstotkov in realno za deset odstotkov več kot predlani. Prihodki so bili s 148,50 milijarde evrov nominalno višji za štiri odstotke, realno pa za enega. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za štiri oz. dva odstotka, ugotavlja Ajpes.

"Leto 2025 bi ocenil kot dobro leto. Poslovanje gospodarstva v preteklem letu je bilo kar spodbudno in uspešno. Verjamem, da bo večina poslovnih subjektov zadovoljna, če bo to letos lahko ponovila ali celo nadgradila. Leto bo glede na dogajanje na Bližnjem vzhodu zahtevno," je na novinarski konferenci o slovenskem gospodarstvu v letu 2025 ocenil Miran Vičič, vodja sektorja za statistiko in informiranje na Ajpesu.

Največ predloženih poročil do zdaj

Lani je letna poročila predložilo skupaj 162.286 gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov, pravnih oseb javnega in zasebnega prava ter društev, kar pomeni 97,4 odstotka zavezancev. "Delež predloženih poročil je bil najvišji do zdaj," je povedal Vičič. Letna poročila je predložilo 76.371 gospodarskih družb.

Na povečanje neto čistega dobička – ta je razlika med skupnim dobičkom in skupno izgubo gospodarskih družb – so lani po Vičičevih besedah najbolj vplivale družbe s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, nato s področja oskrbe z električno energijo, plinom, paro in hladnim zrakom ter s področja predelovalnih dejavnosti. Foto: Bor Slana/STA

Vsa področja dejavnosti so izkazala neto čisti dobiček, največ družbe s področij predelovalnih dejavnosti in trgovine. Marža EBIT se je glede na leto 2024 zmanjšala za 0,1 odstotne točke in je znašala 5,4 odstotka, medtem ko je marža EBITDA ostala enaka kot predhodno leto in znašala 9,8 odstotka. Donosnost lastniškega kapitala se je povečala in znaša 9,9 odstotka.

Mikro podjetja najbolj povečala čisti dobiček

Po velikosti so lani neto čisti dobiček najbolj povečala mikro podjetja, in sicer za 52 odstotkov. Mala podjetja so ga povečala za sedem odstotkov, srednja za en odstotek in velika za deset odstotkov. Po regijah je pozitivno odstopala Gorenjska, kjer so podjetja neto čisti dobiček povečala skupaj za 57 odstotkov, negativno pa Koroška, kjer se je ta dobiček znižal za skoraj 30 odstotkov.

Neto dodana vrednost na zaposlenega zrasla

Lani je neto dodana vrednost na zaposlenega dosegla 67.102 evra. "Realno je zrasla za dva odstotka, kar je spodbudno, čeprav bi si verjetno želeli precej višje," je dejal Vičič. Foto: Bor Slana/STA

Število zaposlenih je ostalo približno na enaki ravni oz. se je rahlo povečalo. Največje povečanje števila zaposlenih so beležile družbe s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, sledile so družbe s področja prevoza in skladiščenja ter s področja nastanitvenih in gostinskih dejavnosti. Število zaposlenih se je najbolj zmanjšalo na področju drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti.

Samostojni podjetniki predložili skoraj tisoč poročil več

Število samostojnih podjetnikov, ki so predložili letno poročilo, je znašalo 51.636, predlani jih je letno poročilo predložilo 50.752. Podjetniki so poslovali uspešno in povečali neto podjetnikov dohodek za 15 odstotkov, realno za 12 odstotkov na 566,60 milijona evrov. Prihodki so se povečali za devet oz. šest odstotkov na 6,88 milijarde evrov.

Letna poročila za leto 2025 je predložilo tudi 395 zadrug ali sedem več, ki so skupaj ustvarile 1,07 milijarde evrov prihodkov, kar je za deset odstotkov več kot v predhodnem letu. Zaposlovale so 2.743 delavcev ali dva manj ter izkazale 8,61 milijona evrov neto čistega dobička ali 79 odstotkov več kot predlani. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 2.474 evrov.

Največ insolventnih postopkov v gradbeništvu

V letošnjem prvem četrtletju se je nadaljevala rast števila insolventnih postopkov. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se povečali za skoraj 23 odstotkov, na 338. Največ jih je bilo na področjih gradbeništva, trgovine, prevoza in skladiščenja ter nastanitvenih dejavnosti, kar bistveno ne odstopa od strukture v preteklih letih. "Zanimivo pa je, da je likvidnost oz. da so prilivi na račune gospodarskih družb, sicer samo v Sloveniji, rasli. Iz tega bi sklepali, da je likvidnost boljša," je sklenil.