Proizvodnja elektrike julija na letni ravni nespremenjena

V hidroelektrarnah je bila proizvodnja v primerjavi z letom prej manjša za 11 odstotkov in v termoelektrarnah za 13 odstotkov, v sončnih in vetrnih elektrarnah se je povečala za 111 odstotkov, v jedrski elektrarni pa je v primerjavi z letom prej proizvodnja ostala nespremenjena, so sporočili iz statističnega urada.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila za 12 odstotkov manjša kot pred enim letom.

Slovenija je uvozila 820 GWh, izvozila pa 1124 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim julijem se je uvoz povečal za 34 odstotkov, izvoz pa za 10 odstotkov.

Gospodinjstva so julija porabila 233 GWh električne energije ali za šest odstotkov več kot mesec prej, poslovni subjekti pa 625 GWh ali za osem odstotkov več, pri čemer je poraba v gostinski dejavnosti znašala 39 GWh.

V primerjavi z junijem so statistiki zaznali povečanje oskrbe s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 28 odstotkov, dizelskim gorivom za osem odstotkov, utekočinjenim naftnim plinom za osem odstotkov, koksom za šest odstotkov in drugimi naftnimi proizvodi za pet odstotkov.

Po drugi strani pa so zabeležili zmanjšanje oskrbe s črnim premogom in antracitom za 35 odstotkov, ekstra lahkim kurilnim oljem za 20 odstotkov, motornim bencinom za osem odstotkov in zemeljskim plinom za pet odstotkov.

V primerjavi s prejšnjim julijem pa so upadle količine oskrbe z motornim bencinom za 25 odstotkov, drugimi naftnimi proizvodi za 19 odstotkov, ekstra lahkim kurilnim oljem za 15 odstotkov, rjavim premogom in lignitom za devet odstotkov ter koksom za šest odstotkov.