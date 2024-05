Prihaja nova slovenska kriptomenjalnica za začetnike s kriptovaluto CUT

Na svetovni trg 31. maja prihaja prva kriptomenjalnica za začetnike, ki bo uporabnika vodila skozi prve korake in ga postopoma izobraževala o kriptovalutah in investiranju. Platforma ima tudi lastno, slovensko kriptovaluto CUT, ki jo ima že več kot dva tisoč Slovencev, število imetnikov pa se lahko do konca leta drastično poveča.

Zanimanje za svet kriptovalut strmo narašča

Do danes ste se z besedo "kripto" ali "kriptovalute" zagotovo že srečali. Morda ste slišali zagreto debato o bitcoinu za sosednjo mizo v lokalu, poslušali prijatelja, kako navdušeno razlaga o svojih kriptovalutah, ali pa ste o njih slišali kar v trgovini ali pri frizerju. O kriptovalutah se iz dneva v dan več govori, saj imajo kot naložba lahko neprimerljivo večje donose od preostalih vrst naložb in bi lahko rekli, da so priložnost generacije.

Kako začeti? Začetniki imajo še vedno težave.

Kljub strmemu naraščanju zanimanja in zavedanja, da so kriptovalute lahko tisto, s čimer si bomo polepšali prihodnost, pa se začetniki še vedno srečujejo s težavami, ki jih mnogokrat odvrnejo od investiranja v kriptovalute. Ste se že kdaj spraševali, kako kupiti kriptovalute na preprost način, pa ste misel kmalu ovrgli, ker se zdi pretežko? Niste edini. Mnogim začetnikom se zatakne že pri izbiri kriptomenjalnice, saj jih večina deluje zastrašujoče, ker je njihov uporabniški vmesnik prilagojen izkušenim vlagateljem.

Dejstvo je, da se kriptovalute in investiranje na prvi pogled zdijo veliko bolj strašni, kot dejansko so. Do tega ponavadi pride, ker se posameznik znajde v poplavi informacij, skozi njegove začetke investiranja v kriptovalute pa ga nihče ne vodi. To velikokrat pripelje do nepotrebnih napak in izgub, namesto da bi naše izkušnje vodile do znanja, razumevanja ter konec koncev do pozitivnih izkušenj in dobičkov.

Slovenska kriptomenjalnica osvaja svet Inovativna slovenska ekipa je prepoznala ta pereč problem in naredila novo slovensko kriptomenjalnico, ki bo povsem prilagojena začetnikom. "Pri kriptovalutah je znanje zelo pomembno, vendar je veliko lažje, če imaš pravilne informacije na voljo točno takrat in tam, kjer jih potrebuješ. Tako se lahko hitreje učimo, in to kar hkrati, ko že delamo svoje prve korake, saj se s tem učimo tudi na lastnih izkušnjah," so besede Anje Šinkovec in Sandija Špenka, ustanoviteljev menjalnice, ki bo v kratkem na voljo v 80 državah po vsem svetu.

Na platformi CryptoUnity, ki bo na voljo tudi v slovenščini, se bo uporabnik s kriptovalutami začel preprosto spoznavati. Aplikacija ga bo vodila vse od registracije naprej, da bo prek skrbno oblikovanih korakov postopoma in s samozavestjo spoznaval kriptovalute in investiranje. Prek kratkih namigov se bo sproti učil o tem, kako pametno investirati, kako se izogniti napakam, ki jih ponavadi delajo začetniki, ter kako ostati varen pri nadaljnjem raziskovanju in investiranju.

Kaj pa varnost?

Ne le, da bo menjalnica prilagojena začetnikom na način, kot tega še ni storil nihče v svetu kriptovalut, tudi za varnost uporabnikov in njihovih sredstev je poskrbljeno v skladu z najvišjimi standardi v industriji, kar CryptoUnity umešča v sam vrh uporabniku prijaznih kripto menjalnic.

"Bitcoin je bil kot prva kriptovaluta ustvarjen kot denar za ljudi – da ga lahko hranimo pri sebi, podobno kot denar v nogavici, da nam ga nihče ne more vzeti – prav je, da ljudje razumejo in imajo možnost na preprost način izkoristiti tudi to plat kriptovalut," je še eno načelo CryptoUnity. Do konca leta bo tako znotraj platforme CryptoUnity na voljo tudi hladna denarnica, najvarnejša oblika kriptodenarnice za hrambo kriptovalut. Tak revolucionaren pristop bomo na kriptotrgu videli prvič, uporabnikom pa bo s tem omogočena najvišja stopnja preprostosti in varnosti.

Pomembno vlogo na platformi bo igrala slovenska kriptovaluta CUT

Poleg menjalnice so Slovenci razvili tudi kriptovaluto po imenu CUT. Vsi uporabniki, ki bodo kupili kriptovaluto CUT, bodo imeli mnogo nižje provizije ob nakupu in prodaji kriptovalut, dostop do izčrpnih izobraževalnih vsebin, prioriteto pri pomoči uporabnikom in sčasoma še mnogo več.

Do zdaj je CUT, med drugimi po svetu, kupilo že več kot dva tisoč Slovencev in predvideva se, da se bo z lansiranjem platforme, ki je v načrtu 31. maja, število imetnikov močno povečalo. S tem, ko bo aplikacijo CryptoUnity mogoče naložiti na telefon, bo CUT osvojil nov trg in ga bo mogoče kupiti na dveh menjalnicah, za tem pa bo kmalu sledila še tretja. Za podpornike pred lansiranjem menjalnice je z bonusom na voljo le še približno 40 tisoč evrov vrednosti kriptovalute CUT, ki je je bilo sicer prodane že za dober milijon evrov.

Kako in kdaj začeti vstopiti v svet kriptovalut?

Če se zanimate za kriptovalute in se sprašujete, kdaj vstopiti v njihov svet, je odgovor zagovornikov kriptovalut vsekakor danes oziroma čim prej. "Kako pa začeti s kriptovalutami?" Pri vaših začetkih vam lahko pomaga CryptoUnity, ki ima na spletni strani na voljo brezplačna izobraževalna gradiva, kmalu pa boste lahko na njihovi platformi varno in preprosto začeli vlagati tudi v preostale kriptovalute.

Odločitev, kaj kupiti, kdaj kupiti in koliko kupiti pa na koncu ostaja in mora vedno ostati vaša. DYOR ali "naredi svojo raziskavo" v kriptosvetu velja za eno glavnih načel, tako da tudi tega članka ne berite kot finančni nasvet, temveč kot nove informacije o kriptosvetu.