Zadovoljstvo zaposlenih je temelj uspešnosti podjetja – lanska raziskava Univerze v Oxfordu je pokazala, da so zadovoljni zaposleni za kar 13 odstotkov bolj produktivni kot tisti, ki na delovnem mestu niso zadovoljni. Tega se dobro zavedajo v Lidlu Slovenija, kjer za svoje zaposlene skrbijo s številnimi ugodnostmi. Poleg dobrih dodatkov k plači, ki jih zaposleni prejemajo redno, odličnih priložnosti za karierno rast ter drugih ugodnosti za dobro počutje na delovnem mestu in zunaj njega, so v okviru strategije dobrega počutja Dober lajf v tem letu uvedli dve novosti, ki zaposlenim koristijo tudi zasebno – kolektivno zdravstveno zavarovanje in Lidlov koristen klepet.

Foto: Klemen Razinger

Skrb za zdravje s kolektivnim zdravstvenim zavarovanjem

Dostop do zdravnikov, zlasti specialistov, je v današnjih časih postal svojevrsten izziv. Da bi se zaposleni v Lidlu Slovenija počutili kar se da varni, podprti in brezskrbni, so v podjetju letos uvedli kolektivno zdravstveno zavarovanje za vse zaposlene, tudi tiste, ki se jim pridružijo na novo.

Zavarovanje krije širok spekter zdravstvenih storitev, od hitrejšega dostopa do specialistov, manjših operativnih posegov do fizioterapije, predvsem pa omogoča prednostno in kakovostno obravnavo. Prav tako daje možnost pridobitve drugega mnenja o zdravstvenem stanju, za čas zaposlitve pa se lahko vanj vključijo tudi družinski člani zaposlenega.

Lidlov koristen klepet kot podpora v različnih življenjskih situacijah

Druga novost letošnjega leta, ki prinaša podporo lidlovkam in lidlovcem v težjih življenjskih situacijah, je t. i. Lidlov koristen klepet, ki je zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom na voljo popolnoma brezplačno. Vsi se namreč kdaj znajdemo pred vprašanjem, na katero nimamo odgovora, in takrat nam veliko pomeni podpora okolice in še posebej strokovnjaka, ki nam zna svetovati.

Gre za nadgradnjo psihološkega svetovanja, ki je zaposlenim na voljo že nekaj let, s finančnim in pravnim svetovanjem. Anonimno svetovanje izvajajo zunanji strokovnjaki z večletnimi izkušnjami.

S strategijo Dober lajf do zadovoljstva zaposlenih

V okviru strategije dobrega počutja Dober lajf v Lidlu Slovenija krepijo zdravje, dobro počutje, zadovoljstvo in karierni razvoj svojih zaposlenih ter jim zagotavljajo privlačne delovne pogoje, ki pripomorejo k lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.