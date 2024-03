Pomlad je pravi čas za uresničitev načrtov

Ob prebujanju narave se prebudi tudi želja po uresničitvi naših načrtov za prenovo ali polepšanje doma, ureditev vrta ali odkrivanje novih destinacij. Odlična priložnost, da poleg tradicionalnega pomladanskega čiščenja opravimo tudi prevetritev naših zimskih idej in načrtov, ki so imeli čas dozoreti, zdaj pa se lahko osredotočimo na njihovo uresničitev.

Sanjski vrt

V zračni senci sedite na udobnem stolu, obdaja vas zelenje in cvetje, spremlja vas ščebet ptic in brenčanje čebel, ob obloženi mizi vaši najdražji ... Ste tudi vi vso zimo sanjarili o poletnih popoldnevih na svojem vrtu? Seveda je posebna radost imeti svoj kotiček, urejen po lastnih željah, in ko ga lahko delimo s svojimi prijatelji ter družino, se vrt prelevi v podaljšek vašega doma in odličen prostor za druženje.

Toda kaj vse je treba postoriti, preden bo vaš vrt oživel v skladu z vašo vizijo? Potrebujete novo garnituro sedežev in mize? Je zasaditev borna in dolgočasna? Se počutite preobremenjene ob veliki ponudbi rastlin, okrasnih loncev, pergol in kurišč? Morda pa bi vam zares koristil nasvet in znanje krajinskega arhitekta?

Prednosti, ki jih prinašata posvet in načrtovanje strokovnjaka, so vsekakor vredne finančnega vložka, saj bo tako poskrbljeno, da bo vaša vizija uresničena s pravimi materiali, izvedbo in zasaditvijo.

Foto: Shutterstock

Prenova, velika ali majhna?

Ko v prostor posije pomladno sonce in se tudi naše baterije napolnijo s pomladnim zanosom, je pravi čas za uresničevanje vseh zimskih načrtov.

Si vaša dnevna soba zasluži svež sloj barve na stenah, ali bi si raje privoščili nov kavč? Morda je čas za dopolnitev razsvetljave, namestitev knjižnih polic, ali novejšo televizijo? Tudi parket je že pošteno obrabljen, okrasne blazine in zavese pa zastarele. Ko dlje časa živimo v prostoru, spoznamo, kaj je za nas in našo družino pomembno in funkcionalno in kaj ne. Skozi leta se naše potrebe spreminjajo, zato je smiselno dom vzdrževati in prilagajati našim potrebam.

Ob tem nam je v veliko pomoč pregleden seznam opravil, nakupov, ki jih je treba opraviti, ali zapisi opažanj, kako bi izboljšali postavitev pohištva. Tako si boste tudi lažje predstavljali, kolikšen finančni zalogaj vam to predstavlja.

Foto: UniCredit Bank

Pomlad prebudi tudi željo po potovanju

Tako kot nas toplo sonce kliče na plano, nas vabi tudi k novim pustolovščinam. Pomladanski meseci so najlepši za odkrivanje skritih kotičkov evropskih prestolnic, za pobeg na bele peščene plaže, kjer je morje vedno toplo, ali za spoznavanje kultur in običajev, ki širijo naša obzorja. Ne glede na to, kam vas bo zanesla pot, je dobro, da ste na svojo pustolovščino predhodno dobro pripravljeni.

Če se boste načrtovanja potovanja lotili sami, bodite pozorni pri izbiranju nastanitev in prevozov. Izbirajte nastanitve, ki jih najdete pri preverjenih ponudnikih, ali ste zanje izvedeli od ljudi, ki jim zaupate. Pri letalskih prevozih je varneje, da svojo letalsko vozovnico kupite neposredno pri letalski družbi, s katero boste potovali, saj se na ta način izognete možnosti, da bi bil polet že zaseden. Seveda pa lahko zaupate organizacijo svoje sanjske pustolovščine turistični agenciji in se posvetite pripravam na pot.

