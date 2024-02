Podjemna pogodba, ki odpira vrata novim načinom dela

Podjemna pogodba predstavlja izjemno pomemben pravni instrument, ki ureja sodelovanje med naročnikom in izvajalcem/podjemnikom na področju različnih projektov ali storitev. Spretno oblikovana podjemna pogodba omogoča jasno določitev pravic in dolžnosti obeh strani, vzpostavitev natančnih pogojev izvedbe ter transparentnost glede plačila in drugih finančnih vidikov.