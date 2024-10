Odkrijte, kakšen varčevalec ste

Foto: Shutterstock

ekskluzivno letno obrestno mero v višini 3,5 odstotka, z ročnostjo do 12 mesecev za zneske do 50 tisoč evrov. Akcija velja do 30. 11. 2024 oziroma do preklica. Medtem ko mnogi iščejo popolno ravnotežje med tveganjem in donosom, ima UniCredit Bank rešitev za vse nove stranke, ki odprejo enega izmed paketov Sproščeni, Aktivni ali Brezmejni ter prenesejo redni mesečni dohodek – izjemno ugodno ponudbo za klasične bančne depozite zz ročnostjo do 12 mesecev za zneske do 50 tisoč evrov. Akcija velja do 30. 11. 2024 oziroma do preklica.

Osebnostni test: Kakšen varčevalec ste?

Vas zanima, kakšen varčevalec ste po duši? Za vas smo pripravili prav poseben kviz, ki vam bo pomagal odkriti, kakšne oblike varčevanja so za vas najprimernejše.

Za sodelovanje v kvizu vam ni treba oddati nobenega podatka. Kviz je namenjen izključno vam, da se boste lažje odločili, kakšno varčevanje izbrati oziroma kaj narediti s svojimi prihranki.

S klikom na povezavo v kvizu boste preusmerjeni na spletno stran UniCredit Bank, zato bodo v nadaljevanju veljala pravila in pogoji UniCredit Bank. Tam boste lahko preverili tudi več o njihovi aktualni ponudbi klasičnega depozita z izjemno visoko obrestno mero.

Ponudba za nove stranke UniCredit Bank

Če razmišljate o menjavi banke oziroma niste zadovoljni z letno depozitno obrestno mero v svoji obstoječi banki, je nova ponudba UniCredit Bank kot nalašč za vas. Novim strankam v UniCredit Bank ponujajo izjemno priložnost za varčevanje.

Foto: Shutterstock

S klasičnim bančnim depozitom, vezanim za določeno obdobje, lahko uživate v visoki obrestni meri, ki zagotavlja stabilno rast vaših sredstev. Poleg tega so klasični depoziti eden najvarnejših načinov varčevanja, saj so zaščiteni pred tržnimi nihanji, kar pomeni, da je vaš denar vedno na varnem, donos pa je zagotovljen.

Letna obrestna mera na depozite v višini 3,5 odstotka V UniCredit Bank novim varčevalcem ponujajo 3,5-odstotno letno obrestno mero na depozite. Na njihovi spletni strani lahko preverite za uporabo nadvse enostaven izračun, koliko obresti boste dobili na depozit v točno določenem izbranem časovnem intervalu ter za točno določen znesek. Preverite njihov izračun in obogatite svoje prihranke. Do izračuna lahko dostopate TUKAJ. Posebna depozitna ponudba je na voljo od 1. oktobra do 30. novembra 2024 oziroma do preklica. Namenjena je novim strankam, ki do zaključka akcijske ponudbe v UniCredit Bank odprejo račun z bančnim paketom Sproščeni, Aktivni ali Brezmejni in nanj prenesejo redni mesečni dohodek.

Foto: Shutterstock

Zakaj izbrati klasični bančni depozit?

Varnost: na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) je vaša vloga v posamezni banki ali hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji zajamčena do višine sto tisoč evrov. Predvidljiv donos: s fiksno letno obrestno mero lahko že vnaprej veste, koliko boste pridobili, kar vam omogoča natančno načrtovanje. Brez tveganja: za razliko od tveganih naložb, klasični depoziti zagotavljajo stabilno rast, brez skrbi glede nihanja trgov.

Foto: Shutterstock

Kdo bi moral izkoristiti to priložnost?

Ponudba UniCredit Bank je idealna za vse, ki cenite varnost, stabilen donos in dolgoročno rast svojih sredstev. Posebna letna obrestna mera UniCredit Bank vam omogoča, da lahko izkoristite varno okolje bančnih depozitov in hkrati uživate v višjem donosu kot do zdaj.

Ne glede na to, ali šele začenjate varčevati ali pa ste pri finančnem načrtovanju izkušeni, je ponudba UniCredit Bank za nove stranke izjemna priložnost, da svoje prihranke pametno oplemenitite. Rešite zgornji osebnostni kviz, če tega niste še storili, in ugotovite, kako lahko klasični depozit popolnoma ustreza vašim varčevalnim navadam. Izkoristite to ekskluzivno ponudbo in varčujte stabilno in donosno.