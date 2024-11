Na izboru Mladi podjetnik leta, ki ga organizira Zavod mladi podjetnik skupaj s partnerji, je letos zmagal Grega Ivančič iz podjetja Glow seven, ki pod blagovno znamko Glowen proizvaja prenosne krušne peči, ki posnemajo tradicionalno pečenje v krušnih pečeh. Zmagovalca so razglasili v petek na konferenci Mladi podjetnik? Zakaj pa ne! v Ljubljani.

Izbor mladega podjetnika je letos potekal desetič. Poleg prestižnega naziva izbor zmagovalcu prinese tudi veliko medijske pozornosti ter več kot 15.000 evrov nagrad, so sporočili iz Zavoda mladi podjetnik.

Ivančičeva poslovna pot se je začela leta 2018, ko mu ni uspelo speči kakovostne pice v navadni pečici, zato je izumil prenosno. Gre za edinstveno rešitev, ki je zasnovana in izdelana v Sloveniji in omogoča enostavno pripravo pic z avtentičnim okusom kjerkoli. "Peči so zasnovane tako, da čim bolj zvesto posnemajo klasično pečenje v krušnih pečeh," je po navedbah organizatorjev izbora pojasnil Ivančič.

Podjetje se trenutno financira iz lastne prodaje po Evropi, kjer so lani ustvarili desetkrat več prihodkov kot leto prej, letos pa naj bi se povzpeli do 1,3 milijona evrov. V prihodnjih letih želijo prodajo še občutno povečati, Ivančič tako že načrtuje širitev na trge ZDA in Avstralije.

Izbran je bil med petimi finalisti

Na konferenci so se poleg Ivančiča predstavili še preostali štirje finalisti letošnjega izbora – Romano Pravdič iz podjetja za razvoj programske opreme Cloud9devs, Tjaša Jarc iz trgovine z rastlinami Džungla Plants, Jan Habat in Domen Nemanič iz ponudnika inovativnih rešitev za ustno nego Fresh32 ter Borut Černe iz podjetja RD Motion, ki je specializirano za testiranje materialov in pogonskih komponent.

Kot pravijo v Zavodu mladi podjetnik, so vstopna točka v svet podjetništva za vse mlade podjetnike, ki so se odločili, da bodo kariero začeli ali nadaljevali na samostojni podjetniški poti in posledično potrebujejo marsikatero informacijo, s katero je možnost uspeha večja, pot pa hitrejša.