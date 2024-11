Podjetje Ahac prejelo prestižni priznanji za kakovost in lokalno povezanost

Potrdilo IFS Progress Food in certifikat TKBZ Jeruzalem Slovenija, ki ju je nedavno prejelo slovensko družinsko podjetje Ahac, to ima pod svojim okriljem vložnine, priloge in omake DROGA, predstavljata pomembno priznanje za visok standard v proizvodnji živil. Obe priznanji poudarjata zavezanost podjetja k zagotavljanju najvišje ravni kakovosti in varnosti hrane ter odražata njegovo trajnostno in odgovorno delovanje v lokalnem okolju.

Potrdilo IFS Progress Food je eno izmed najbolj prepoznavnih mednarodnih meril za zagotavljanje varnosti hrane v živilski industriji. Prejem potrdila potrjuje, da podjetje Ahac pri proizvodnji vložnin, prilog in omak znamke DROGA ter drugih trgovskih znamk v celoti sledi strogim protokolom in zahtevam, ki ščitijo potrošnike ter zagotavljajo nadzorovane in preverjene proizvodne procese. V Sloveniji ga je do danes pridobilo približno 60 podjetij, kar kaže na izjemno zahtevnost kriterijev, ki jih potrdilo zahteva.

Foto: Ahac d.o.o.

"Prejetje tega potrdila je rezultat premišljenega in odgovornega dela v našem proizvodnem obratu v Središču ob Dravi, kjer skrbno preverjamo vse sestavine, tako v lastnem laboratoriju kot pri neodvisnih organizacijah. Naša predanost kakovosti se odraža v vsakem izdelku, ki ga ponujamo potrošnikom," pojasnjuje Marinka Kolarič Lašič, dolgoletna vodja poslovne enote Ahac d.o.o. v Središču ob Dravi.

Poleg potrdila IFS Progress Food je družinsko podjetje Ahac pridobilo še certifikat TKBZ Jeruzalem Slovenija, ki ga nosijo le izdelki, ki so tesno povezani z bogato dediščino in kakovostjo pridelave na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija, kar pomeni, da spoštujejo lokalno tradicijo, naravo in trajnostno pridelavo.

Certifikat TKBZ Jeruzalem Slovenija velja za enega najpomembnejših znakov lokalne avtentičnosti v Sloveniji. Podjetje Ahac ga je prejelo za dva izdelka blagovne znamke DROGA, in sicer za vložene filete rumene paprike in rdečo peso, ki ju odlikujeta naravna priprava brez konzervansov ter pridelava v sodelovanju z lokalnimi kmeti. Ta certifikat prejmejo izdelki, ki pripovedujejo zgodbo o regiji in so narejeni z ljubeznijo do domače zemlje. Vsaj 70 odstotkov sestavin ali postopkov izdelave mora izhajati z območja Lokalne akcijske skupine Upravne enote Ormož in Lokalne akcijske skupine Prlekija, sto odstotkov pa iz Slovenije. David Lašič, predstavnik podjetja Ahac, je ob prevzemu laskave nagrade izpostavil pristno povezavo z lokalno dediščino in pojasnil, da rumena paprika ter rdeča pesa nista zgolj priloga, temveč zgodba o predanem delu lokalnih kmetov in trajnostnem ravnanju.

Foto: Ahac d.o.o.

Zavezanost tradiciji, kakovosti in odgovornosti do potrošnikov

Vložnine, priloge in omake znamke DROGA so že desetletja vpete v slovensko kulturno dediščino in ostajajo sinonim za kakovost ter zaupanja vredne izdelke. Od leta 2011, ko je znamka prešla pod okrilje slovenskega družinskega podjetja Ahac, je DROGA združila tradicionalne recepte s sodobnimi inovacijami ter osredotočenostjo na lokalno pridelavo in trajnostno proizvodnjo.

Pridobitev potrdila IFS Progress Food in certifikata TKBZ Jeruzalem Slovenija še dodatno utrjujeta vlogo podjetja Ahac. Ti dve priznanji ne potrjujeta le dosežene odličnosti, temveč predstavljata tudi zavezo podjetja za prihodnost – da bo blagovna znamka DROGA še naprej temeljila na najvišjih standardih kakovosti in varnosti, ob tem pa spoštovala lokalno okolje in prispevala k ohranjanju tradicije.

