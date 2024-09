Mednarodno računovodsko podjetje išče nove kadre v Sloveniji

Vam je pri izbiri delovnega mesta ključna možnost strokovne in osebne rasti? Unija Smart Accounting poleg zaposlitve zagotavlja sistematično skrb in spodbudo pri vašem strokovnem razvoju, saj je znanje ena največjih vrednot podjetja.

Unija Smart Accounting je vodilna mednarodna računovodska hiša, ki ponuja visokokakovostne storitve na področju računovodstva, obračuna plač, svetovanja in naprednih rešitev IT. Njihove stranke so ugledna mednarodna in lokalna podjetja, ki pričakujejo vrhunsko podporo in zanesljive storitve. Sodelavci so ključ do uspeha, zato podjetje stalno vlaga v njihov razvoj in strokovno rast.

Unija Smart Accounting išče nove vodje

Unija Smart Accounting išče izkušene vodje za ključna področja – vodja računovodstva in vodja obračuna plač. Če imate strast do številk, strokovnega vodenja in vas motivirajo izzivi v hitro rastočem mednarodnem okolju, potem je to priložnost za vas.

Vodja računovodstva: ustvarjanje usklajenega orkestra v svetu številk

Oddelek za računovodstvo nenehno raste in se širi, zato zdaj potrebuje vodjo, ki ga bo usmerjal k še večjim dosežkom. Iščejo izkušenega računovodjo, ki mu bo uspelo povezati ekipo vrhunskih strokovnjakov v harmoničen orkester, sposoben obvladovati še tako zahtevne partiture.

Kot vodja računovodstva boste odgovorni za:

skrb za učinkovito delovanje oddelka, ki vključuje tesno sodelovanje z mednarodnimi enotami na področju osrednje in vzhodne Evrope,

spodbujanje in podporo strokovne rasti zaposlenih ter zagotavljanje njihovih kariernih napredovanj,

koordinacijo financ na ravni celotne skupine, kar zahteva natančnost, organiziranost in strateško usmerjenost.

Če se pri delu z ljudmi počutite tako dobro kot pri delu s številkami, potem smo prepričani, da bi se na tem delovnem mestu odlično znašli. V Uniji je na vsakem koraku na voljo podpora izkušenih sodelavcev, ki bodo vedno ob vas, ko jih boste potrebovali.

Vodja obračuna plač: strateg za vodenje rastoče ekipe

Unijin oddelek za obračun plač hitro raste, prav tako pa tudi število naročnikov, ki jim zagotavljajo zanesljive in natančne storitve. Na oddelku iščejo vodjo, ki bo prevzel vodenje ekipe izkušenih strokovnjakov na tem področju. Vaša naloga bo usklajevanje dela, izobraževanj in sodelovanj z drugimi oddelki, hkrati pa boste načrtovali nove strategije in skrbeli, da bo ekipa še naprej delovala na najvišji mogoči ravni.

Kot vodja obračuna plač boste zadolženi za:

načrtovanje in vodenje obračuna plač za naše številne naročnike,

koordiniranje in usmerjanje ekipe strokovnjakov,

komunikacijo in samostojno skrbništvo nad strankami skupine.

Če imate izkušnje na področju obračuna plač in želite nadgraditi svoje znanje na vodilnem položaju, vas vabimo, da se pridružite našemu timu. Ponujamo vam priložnost, da postanete del mednarodnega okolja, kjer boste z rednimi izobraževanji in podporo sodelavcev lahko še naprej nadgrajevali svoje kompetence in razvijali strateške rešitve.

Kaj Unija Smart Accounting ponuja svojim zaposlenim?

V Uniji svojim sodelavcem ponujajo številne ugodnosti, ki omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ter zagotavljajo podporo vašemu kariernemu razvoju.

Osebni letni proračun za izobraževanja: Vsak zaposleni prejme letni proračun, ki ga lahko nameni za certificirana izobraževanja, tečaje ali druge oblike strokovnega razvoja na svojem področju.

Vsak zaposleni prejme letni proračun, ki ga lahko nameni za certificirana izobraževanja, tečaje ali druge oblike strokovnega razvoja na svojem področju. Mesečna boniteta: Vsak mesec lahko izkoristite boniteto za dejavnosti, ki vas izpolnjujejo in vam pomagajo osebnostno rasti, kot so učenje tujih jezikov, fitnes ali pa celo letalska vozovnica za oddih.

Vsak mesec lahko izkoristite boniteto za dejavnosti, ki vas izpolnjujejo in vam pomagajo osebnostno rasti, kot so učenje tujih jezikov, fitnes ali pa celo letalska vozovnica za oddih. Skrb za strokovni razvoj: Naš izobraževalni sistem vam pomaga ostajati na tekočem z novimi spremembami na vašem področju ter hkrati spodbuja vašo strokovno rast in karierni napredek.

Naš izobraževalni sistem vam pomaga ostajati na tekočem z novimi spremembami na vašem področju ter hkrati spodbuja vašo strokovno rast in karierni napredek. Napredovanje: Pregleden sistem napredovanj vam omogoča načrtovanje svoje karierne poti, ali v smeri strokovnega ali vodstvenega razvoja, s pomočjo dodatnih izobraževanj in delavnic.

Pregleden sistem napredovanj vam omogoča načrtovanje svoje karierne poti, ali v smeri strokovnega ali vodstvenega razvoja, s pomočjo dodatnih izobraževanj in delavnic. Možnost dela v hibridnem okolju: Če vaš delovni položaj to dopušča, lahko delate dva dni v tednu iz pisarne, tri dni pa na daljavo – od doma ali z druge poljubne lokacije.

Če vaš delovni položaj to dopušča, lahko delate dva dni v tednu iz pisarne, tri dni pa na daljavo – od doma ali z druge poljubne lokacije. Fleksibilni delovni čas: Obvezna prisotnost na delovnem mestu je med 9.00 in 15.00, izven tega časa pa si lahko sami prilagodite svoj urnik glede na potrebe delovnega procesa.

Obvezna prisotnost na delovnem mestu je med 9.00 in 15.00, izven tega časa pa si lahko sami prilagodite svoj urnik glede na potrebe delovnega procesa. Sodelovanje na letnih regionalnih športnih igrah: Če imate radi šport, boste navdušeni nad našimi športnimi igrami, ki jih vsako leto organiziramo v drugi državi. To je odlična priložnost za druženje, športne aktivnosti in zabavo.

Če imate radi šport, boste navdušeni nad našimi športnimi igrami, ki jih vsako leto organiziramo v drugi državi. To je odlična priložnost za druženje, športne aktivnosti in zabavo. Kroženje: Sistem kroženja vam omogoča, da občasno preživite teden ali več na izmenjavi v naših poslovnih enotah po regiji (Zagreb, Sarajevo, Beograd, Skopje ipd.).

Sistem kroženja vam omogoča, da občasno preživite teden ali več na izmenjavi v naših poslovnih enotah po regiji (Zagreb, Sarajevo, Beograd, Skopje ipd.). Druženje s sodelavci: Redno organiziramo družabne dogodke, kot so celodnevni izleti, novoletne zabave, poletni in jesenski dnevi ter še mnogo več.

Zakaj izbrati Unijo?

Unijina ambicija je ustvarjati navdihujoče delovno okolje, kjer se zaposleni počutijo cenjene, imajo prostor za rast in hkrati uživajo ugodnosti, ki jim omogočajo boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Če si želite izzivov v dinamičnem, mednarodnem okolju, kjer boste lahko soustvarjali prihodnost, je Unija pravi kraj za vas.

Pridružite se nam in postanite del uspešne zgodbe Unije Smart Accounting!

