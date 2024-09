Medletna inflacija septembra upadla na 0,6 odstotka

Rast cen se še naprej umirja, medletna inflacija je septembra upadla na 0,6 odstotka, so sporočili iz statističnega urada. Na mesečni ravni se cene življenjskih potrebščin niso spremenile. Medtem ko so se oblačila po izteku poletnih razprodaj precej podražila, so mesečno inflacijo ob koncu poletne sezone ublažile pocenitve počitniških paketov.

K letni inflaciji so največ, 0,4 odstotne točke, prispevale za 3,9 odstotka višje cene v skupini rekreacija in kultura. S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve alkoholnih pijač in tobaka (za 4,9 odstotka), izdelkov in storitev v zdravstvu (za 4,7 odstotka), v restavracijah in hotelih (za 4,2 odstotka) ter pri hrani in brezalkoholnih pijačah (za 1,5 odstotka).

Po koncu poletja oblačila občutno dražja, počitnice pa cenejše

Konec poletnih razprodaj oblačil in zamenjava za jesensko-zimsko kolekcijo so se odrazili kot 16,6-odstotna podražitev oblačil, kar je k mesečni inflaciji prispevalo 0,7 odstotne točke. Po drugi strani pa so se ob koncu poletne sezone za 12,3 odstotka pocenili počitniški paketi in inflacijo ublažili za 0,6 odstotne točke.

Mesečna inflacija je v povprečju ostala nespremenjena tudi zaradi za 5,4 odstotka višjih cen časopisov, knjig in pisalnih potrebščin.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave med državami članicami EU, je bila septembra 0,7-odstotna, potem ko je bila septembra lani 7,1-odstotna. Na mesečni ravni so te cene porasle za 0,2 odstotka.