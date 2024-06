Matjaž Han: Srbija je pomembna gospodarska partnerica Slovenije

"Srbija je najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije v regiji Jugovzhodne Evrope. V letu 2023 je blagovna menjava znašala dve milijardi evrov, povečuje se tudi obseg storitvene menjave in investicij. Sodelovanje na področju turizma je živahno, vsekakor pa je Slovenija zainteresirana za spodbujanje turističnega gospodarstva in iskanje novih možnosti skupne predstavitve na tretjih trgih. Tudi sodelovanje na področju športa je odlično, predvsem med športnimi organizacijami, klubi in društvi na področju preprečevanja nasilja na športnih prireditvah, pri odkrivanju korupcije in prirejanja športnih rezultatov ter boja proti dopingu. Slovenija je tudi podpornica približevanja Srbije EU, nadaljevali bomo izvajanje pomoči in s svojimi izkušnjami Srbiji pomagali pri uresničevanju reform, potrebnih za njeno čimprejšnje približevanje EU," je ob robu dvodnevnega obiska Srbije poudaril gospodarski minister Matjaž Han.

Foto: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Opravil je pogovore z ministri srbske vlade, in sicer z ministrico za gospodarstvo Adrijano Mesarović, ministrom za notranjo in zunanjo trgovino Tomislavom Momirovićem, ministrom za šport Zoranom Gajićem ter ministrom za turizem in mlade Huseinom Memićem.

Na srečanju ministrico za gospodarstvo Adrijano Mesarović je med drugim izpostavil potenciale področja novih tehnologij, posebej biotehnologije. Govorila sta o skorajšnjem polnopravnem članstvu Slovenije v Evropski vesoljski agenciji in priložnostih za sodelovanje srbskih visokotehnoloških podjetij na področju vesoljskih tehnologij. Dotaknila sta se tudi priložnosti za sodelovanje v okviru Expa 2027.

Z ministrom za turizem in mlade Huseinom Memićem sta govorila o ureditvi področja kratkoročnega najema nastanitve in izzivov, ki jih ta prinaša. Govorila sta tudi o priložnostih sodelovanja na področju razvoja podeželskega in eko turizma ter o možnostih za skupne nastope na tretjih trgih.

Z ministrom za šport Zoranom Gajićem sta se strinjala, da je sodelovanje med državama na področju športa odlično. Govorila sta o slovenskih izkušnjah na področju financiranja športa, tudi z vidika iskanja sinergij med športom, gospodarstvom in turizmom, pa tudi o načrtih spodbujanja mladih talentov in krepitvi regionalnih lig.

O problematiki dolgih kolon tovornih vozil na hrvaško-srbski meji

V pogovoru z ministrom za notranjo in zunanjo trgovino Tomislavom Momirovićem sta znova obravnavala problematiko dolgih kolon tovornih vozil v obeh smereh na hrvaško-srbski meji. Han je srbskemu kolegu prenesel informacije ministrstva za infrastrukturo, ki je podprlo prizadevanja za iskanje rešitev ter predstavilo izkušnje in možne rešitve težav, s katerim se soočajo na mejnem prehodu Bajakovo. Govorila sta tudi o slovenski podpori čimprejšnjemu nadaljevanju in zaključku pogajanj Srbije za članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji.

Han na odprtju inovacijskega centra za pametno proizvodnjo

Na Univerzi v Novem Sadu se je Han udeležil slavnostnega uradnega odprtja inovacijskega centra za pametno proizvodnjo, se srečal s tam sodelujočimi slovenskimi, srbskimi in drugimi podjetji ter si center tudi podrobneje ogledal.

"Izredno me veseli, da je Slovenija podprla ta projekt in da pri vzpostavitvi centra sodelujejo slovenski strokovnjaki. Tehnološko znanje in inovacije so zelo pomembni z vidika razvoja in napredka. Prepričan sem, da bo center omogočal izmenjavo znanja ter prenos in dostop do najnovejših tehnologij," je poudaril.