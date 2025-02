Štiri uspešne študente Academie, mednarodno nagrajene višje strokovne šole, smo vprašali, kako je potekal njihov študij, kje so zaposleni in kaj svetujejo bodočim študentom.

Urša Rakovič, študentka digitalnega marketinga in komerciale v ekonomiji, je specialistka za oglaševanje na Facebooku in TikToku pri HS PLUS

Urša je svojo študijsko pot v programu ekonomist – modul digitalni marketing (HND) & komercialist (VSŠ) na Academii, višji strokovni šoli, opravila z izjemnim uspehom. Danes Urša deluje v marketinškem podjetju HS PLUS, kjer skrbi za oglaševanje na platformah Facebook in TikTok. Svoje znanje in študijske izkušnje je uspešno prenesla v poslovno okolje, kar dokazuje njena vloga v podjetju. Urša poudarja pomen vztrajnosti in vere v lastne sposobnosti. "Priznanje študentke leta me je zelo pozitivno presenetilo in mi veliko pomeni," pravi Urša, ko govori o svojem uspehu.

Izbira študija na Academii ni bila naključna. Urša je Academio izbrala zaradi prilagojenega načina predavanj v modularni obliki, to je predmet za predmetom, in osebnega pristopa, ki študentom omogoča lažje in bolj kakovostno pridobivanje znanja. Poudarja tudi pomen praktičnih primerov in izkušenj, ki jih študenti pridobivajo med študijem, saj je to ključno za razumevanje teorije in njeno uporabo v praksi.

Študentje Academie na strokovni ekskurziji v Rimac Automobili v Zagrebu. Foto: Academia, višja strokovna šola

Uršino karierno pot je močno zaznamovala izkušnja na obštudijskem projektu Map the Systems, ki ga Academia izvaja skupaj z BB Consulting in univerzo v Oxfordu, kjer je pridobila dragocene izkušnje sistemskega mišljenja in samozavest, ki so ji pomagale pri zaposlitvi v HS PLUS le tri mesece po začetku študija.

V prihodnosti si Urša želi nadaljevati svojo kariero v digitalnem marketingu, kjer se počuti zelo zadovoljno in izpolnjeno. Svoj uspeh pripisuje študiju, ki ji je dal pogum in samozavest za doseganje zastavljenih ciljev.

Bodočim študentom svetuje, naj verjamejo vase in izkoristijo vse priložnosti, ki jih ponuja Academia. "Na voljo je ogromno projektov in sodelovanj, ki prinašajo nova spoznanja, stike in izkušnje," dodaja Urša.

Obštudijski fotografski projekt študentov medijske produkcije za Humanitarni Soroptimist klub Maribor. Foto: Academia, višja strokovna šola

Academia v programu ekonomist omogoča še študije računovodstva, kadrovskega menedžmenta in turizma.

Tomaž Smrekar, študent gradbeništva, je prevzel vodenje družinskega podjeta Kera-mix

V dinamičnem svetu gradbeništva izstopa Tomaž Smrekar, ki je bil leta 2023 razglašen za študenta leta gradbeništva na višji strokovni šoli Academia. Ta naziv ni samo priznanje njegove študijske odličnosti, ampak tudi dokaz njegove inovativnosti in predanosti v gradbeni stroki.

Tomaž je namreč tudi direktor družinskega gradbenega podjetja Kera-mix. Podjetje se specializira na področju rezanja in vrtanja betona na večjih objektih ter v zadnjih letih na področju lociranja podzemne infrastrukture z uporabo georadajev in lokatorjev.

Ko govori o svojem nazivu, Tomaž pove, da je zanj priznanje veliko presenečenje in potrditev dobrega dela. "Je nagrada za tiste neprespane noči," pravi. Njegov izbor študija na Academii je bil premišljen; izbral jo je zaradi možnosti študija od doma ob delu in praktično usmerjenega kurikuluma, ki mu je omogočil povezati študij z dejanskimi projekti v njegovem podjetju.

V času študija študentje s kadrovskimi strokovnjaki opravijo tudi karierni trening. Foto: Academia, višja strokovna šola

Tomažu sta pri študiju najbolj všeč praktična naravnanost predavanj in pripravljenost predavateljev na pomoč. Poudarja, da je študij kljub njegovemu že obstoječemu bogatemu znanju v gradbeništvu prispeval h kritičnemu mišljenju in pridobivanju novih izkušenj.

Kar zadeva njegov karierni in osebni razvoj, Tomaž pravi, da mu je študij pomagal razviti kritično in analitično razmišljanje, ki je ključno pri reševanju kompleksnih problemov. Študij mu je tudi omogočil ohranjati samodisciplino in boljše upravljanje časa.

V prihodnosti se Tomaž vidi kot naslednika družinskega podjetja Kera-mix, kjer bo gradil na že uveljavljenem uspehu in se osredotočil na napredne gradbene rešitve, kot so rezanje in vrtanje betona ter lociranje podzemne infrastrukture.

Svoj nasvet bodočim študentom zaključi z besedami, naj se ne bojijo vprašati in iskati pomoči. "Na tej šoli lahko pohvalim odzivnost in pripravljenost na sodelovanje," pravi Tomaž.

Academia v programih inženirskih ved omogoča še študij strojništva in varovanja.

Megi Rosić, študentka medijske produkcije, se spogleduje s tujino

Megi Rosić se je s študijem medijske produkcije na Academii med izbirnimi moduli video- in avdioprodukcije, 3D-animacije, grafičnega oblikovanja in fotografije odločila svoje znanje poglobiti prav na področju fotografije.

Izbira študija na Academii v Mariboru je bila zanjo naravna izbira zaradi kakovostnega študijskega programa in bližine doma.

Najbolj sta ji pri študiju všeč raznolikost domačih in tujih gostujočih predavateljev ter njihova dostopnost. Megi poudarja kolegialni odnos in nenehno pomoč, ki jo predavatelji zagotavljajo študentom. Ta podpora in raznolikost sta ji pomagali rasti tako na osebnem kot profesionalnem področju.

Študentje medijske produkcije na strokovni ekskurziji v Demago print. Foto: Academia, višja strokovna šola

Megi opaža, da je po dveh letih študija postala bolj odprta za nova poznanstva in mednarodno izobraževanje, saj bo po končnem študiju na Academii ob slovenski prejela še britansko Higher National Diplomo, ki ji omogoča neposredno prehodnost na več kot 200 univerz po vsem svetu. Njen dolgoročni cilj je delo in življenje v tujini, v mislih ima Nemčijo ali Norveško.

Njen nasvet bodočim študentom je jasen: "Ne prestrašite se izzivov in uživajte v tem, kar delate." Megi je dokaz, da je s strastjo, inovativnostjo in odprtostjo za nove priložnosti mogoče doseči izjemne rezultate.

David Mihalič, študent programskega inženirstva v informatiki, je sistemski inženir v Deželni banki Slovenije

David je študiral programsko inženirstvo v informatiki ob delu na Deželni banki Slovenije, kjer skrbi za vzdrževanje sistema in infrastrukture. "Sem ponosen nase, da mi je uspelo," pravi David o svojem študijskem uspehu.

Njegova odločitev za študij na Academii ni bila naključna. Poudarek šole na strokovnem področju in možnost študija na daljavo sta bila ključna dejavnika, ki sta ga prepričala v vpis. Ta pristop mu je omogočil, da je lahko uskladil študij s svojim delom in se poglobil v področje programiranja.

David izpostavlja, da so mu bili pri študiju najbolj všeč predavanja, ki so temeljila na praktičnih izkušnjah, ter skupinske projektne aktivnosti. Poudarja tudi, da je možnost študija na daljavo ključno vplivala na njegov končni uspeh in pridobitev naziva.

Študentje varovanja na laboratorijskih vajah oborožitve in streljanja. Foto: Academia, višja strokovna šola

Študij na Academii je Davidu pomagal tudi pri osebnem in kariernem razvoju, še posebej na področjih samozavesti, samostojnosti, komunikacije in organizacije. Po končanem študiju se namerava osredotočiti na področje sistemske varnosti, ki ga želi dodatno izboljšati na svojem delovnem mestu.

Svojim nasvetom za bodoče študente David dodaja, naj delajo sproti in naj ne podcenjujejo pomena skupinskega dela in vaj. "Z nekaj motivacije in volje lahko dosežete cilj, ki si ga zadate," pravi.

Academia v programih računalništva in informatika omogoča še študije umetne inteligence, razvoja aplikacij, podatkovne znanosti, kibernetske varnosti in sistemskega inženirstva.

Razmere na trgu dela še naprej izjemno ugodne, podjetja poleg strokovnega znanja iščejo predvsem obvladovanje mehkih veščin in mednarodno odprtost

Študenti računalništva in informatike na obisku v uspešnem podjetju POVIO. Foto: Academia, višja strokovna šola

Na Višji strokovni šoli Academia, kjer v študijskem letu 2023/2024 študira več kot 500 študentov, povpraševanje po diplomantih po oceni šole na vseh višješolskih strokovnih programov in modulov presega ponudbo na trgu dela.

Kot pravi ravnateljica mag. Vida Perko, delodajalci danes poleg specifičnih strokovnih znanj od kandidatov za zaposlitev pričakujejo tudi obvladovanje mehkih veščin, kot so analitične sposobnosti, vodenje, skupinsko delo in komuniciranje.

"Hkrati pa delodajalci pozdravljajo mednarodne izkušnje mladih že v času študija, zato jim na Academii omogočamo številne mednarodne priložnosti za opravljanje študijskih obveznosti in prakse v tujini, pa tudi doma z organizacijo mednarodnih poletnih šol in možnostjo pridobitve dvojne diplome. Academia je namreč akreditirana tudi za izvajanje britanskih programov v Sloveniji."

V študijskem letu 2023/2024 na Academii študirajo študentje iz kar 17 držav. Foto: Academia, višja strokovna šola

S predavatelji iz gospodarstva in prakso med študijem do hitrejše zaposlitve

Študentje Academie v času študija opravijo kar 800 ur obveznega praktičnega izobraževanja v podjetjih in organizacijah, kar predstavlja sto dni. Na ta način se hitro prilagodijo konkretnim delovnim mestom in so sposobni bistveno hitreje stopiti na trg dela.

Ker na Academii predavajo predavatelji iz gospodarstva in industrije, je razumevanje učnih vsebin lažje zaradi prikaza konkretnih primerov in aktualnih izzivov iz prakse.

Študentje gradbeništva na strokovni ekskurziji v karavanškem predoru. Foto: Academia, višja strokovna šola