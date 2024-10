Kako do temperaturnega udobja v delovnih prostorih tudi pozimi?

Jesen se je začela in zima bo kmalu tu, zato nikar ne pozabite na čist zrak, dobro počutje ter zdravje svojih zaposlenih in strank. Zdaj je čas za pripravo elementov ogrevanja in servis prezračevalnega sistema ter pripravo hladilnih sistemov na zimsko mirovanje.

Virusi se v zaprtih prostorih širijo veliko hitreje kot na prostem, predvsem zaradi omejenega prezračevanja in kopičenja delcev v zraku. Kot trdijo strokovnjaki, je tveganje za okužbo v zaprtih prostorih lahko tudi do 20-krat višje kot na prostem. Raziskave so pokazale, da že po desetih minutah zadrževanja v zaprtem prostoru, kjer je prisotna okužena oseba, obstaja velika verjetnost, da se virus prenese na druge prisotne, še posebej če gre za slabo prezračen prostor. Med pogovorom v zaprtem prostoru na razdalji šest metrov lahko v štirih urah vdihnete do stokrat več delcev kot v enakem časovnem obdobju na prostem​.

Kaj svetujejo strokovnjaki?

Pomena pravilno delujočega prezračevalnega sistema se vedno bolj zavedajo tudi odgovorna podjetja in ustanove, ki jim je mar za zdravje zaposlenih in dobro počutje strank v njihovih prostorih. Spomin na epidemijo je namreč še kako živ, zato odgovorna podjetja v skrbi za čist in neoporečen zrak skrbijo za prezračevalne sisteme.

Iz izkušenj pri zdravstvenih težavah, povezanih z dihanjem in pljuči, vodja oddelka za respiratorno funkcijsko diagnostiko na Kliniki Golnik, prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., svetuje, kako skrbeti za čist zrak v zaprtih prostorih.

"Če nam s pametnimi prezračevanimi sistemi uspe kopirati podnebne pogoje, ki jih kot ugodne zaznamo pri gibanju v naravi, na primer v gozdu, bo tak prostor prijeten za bivanje, osebe v njem pa bolj produktivne in bodo imele manj težav z glavoboli, suhimi sluznicami in dehidracijo," pravi prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., vodja Oddelka za respiratorno funkcijsko diagnostiko na Kliniki Golnik. Foto: Astech d.o.o.

Kaj je ključno za kakovost zraka v zaprtih prostorih, ki imajo klimatsko-prezračevalne sisteme?

"Ne gre le za menjavo zraka v prostoru, pač pa tudi za odstranitev delcev v zraku in ogrevanje ali ohlajanje predmetov v prostoru. Zaprti prostori brez zunanjega zračenja ali pa z oknom, ki se odpira v onesnaženo okolje, so s klimatsko-prezračevalnim sistemom prijazni za uporabnika takrat, ko je poleg temperature zagotovljena tudi primerna vlažnost zraka in kadar pretoki zraka niso tako veliki, da bi jih človek čutil kot pihanje."

Kaj vi z zdravstvenega vidika svetujete podjetjem, kako izbrati serviserja za klimatsko-prezračevalne sisteme in kaj je pomembno pri izbiri materialov za servis teh sistemov?

"Seveda razumem, da se moramo obnašati racionalno, vendar ne na račun zdravja in počutja. S tem mislim, da se delovanje sistema lahko preveri, vključno z odvzemi vzorcev, zato ni nujno, da se vsi sistemi oziroma filtri redno menjavajo. Navodila proizvajalca so običajno drugačna. Je pa veliko dejavnikov, ki vplivajo na to, da je neki pavšalni servis na točno določeno obdobje mogoče nepotreben.

Podjetjem bi predlagal:

1. Pregled sistema, zlasti pretoke, filtre, temperaturo, vlažnost, odvzem vzorcev za gojišče enkrat letno in ob morebitnih težavah z dihali ljudi, ki so v prostorih vsaj štiri ure na dan, tudi bolj pogosto. Koristno bi bilo razdeliti vprašalnik o počutju glede kakovosti zraka vsaj petim zaposlenim v eni klimatizirani enoti pred servisnim pregledom.

2. Menjavo filtrov v primeru fizikalne onesnaženosti in/ali biološke onesnaženosti ter seveda dezinfekcijo sistema.

3. Prilagoditev nastavitev glede na letni čas in zunanje ozračje."

Kaj je treba narediti pred zimo s prezračevalnim sistemom?

V jesenskem času pred vklopom ogrevanja je treba elemente, ki so namenjeni hlajenju, pripraviti na ustrezno mirovanje, ter za delovanje pripraviti elemente, ki služijo ogrevanju. Na vseh drugih elementih, ki delujejo vse leto, pa je treba poskrbeti za redni vzdrževalni poseg.

Štirje ukrepi za jesenski servis klimatsko-prezračevalnih sistemov:

Izklop hladilnega agregata in priprava na zimovanje. Ustrezen preklop v toplotni postaji in na krmiljenju sistema. Zamenjava zračnih filtrov in drugih potrošnih delov v prezračevalnih napravah. Ustrezen servis elementov ogrevanja.

Servis svojega prezračevalnega sistema zaupajte samo najboljšim. Foto: Robert Zabukovec / Astech d.o.o.

Astech lahko izvaja posege tudi na večjih sistemih, močnejših od 300 kilovatov, saj ima za takšne servise pridobljeno potrebno potrdilo ministrstva za infrastrukturo.

Zakaj izbrati Astech?

Vsaj pet dejstev uvršča družbo Astech na vrh najbolj zanesljivih in najkakovostnejših na področju servisiranja klimatsko-prezračevalnih sistemov:

Podjetje Astech je specializirano za servis klimatsko-prezračevalnih naprav. Servis naprav je njihova glavna dejavnost. Storitve zagotavljajo na najvišji mogoči ravni. Astech ima v Sloveniji največjo ekipo strokovnjakov za vzdrževanje in servisiranje klimatsko-prezračevalnih naprav. Zaposleni imajo vse potrebne certifikate in zahtevana pooblastila, se redno izobražujejo in zagotavljajo najširšo paleto potrebnih znanj. Vsaka stranka, za katero skrbijo v Astechu, ima svojega skrbnika. To omogoča, da je stranki vedno na voljo specializiran strokovnjak, ki ji bo znal ustrezno pomagati. Poleg tega pozna vaš prezračevalni sistem, sledi njegovemu delovanju in vam zna v primeru intervencije hitro svetovati. Astech zagotavlja servis svojim strankam po vsej Sloveniji. Obenem zagotavlja servis vse dni v letu in takojšno odzivnost v urgentnih primerih. Astech skrbi za nemoteno delovanje ključnih segmentov vitalne infrastrukture v Sloveniji. Ker posluje po sistemu ISO 9001, s čimer so določena notranja pravila, po katerih se ravnajo v podjetju, je zavezan stalnemu preverjanju in izboljševanju sistema. Tako stranka slej ko prej spozna kakovost storitev, ki jih zagotavlja podjetje Astech.

Servisiramo objekte po vsej Sloveniji. V nujnih primerih posredujemo v manj kot dveh urah v kateremkoli slovenskem kraju. Foto: Robert Zabukovec / Astech d.o.o.

Naročnik oglasnega sporočila je ASTECH, D. O. O.