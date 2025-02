Finska vlada je danes predlagala zakon, ki bi prepovedal nakup nepremičnin na Finskem za državljane, katerih država "vodi agresivno vojno in lahko ogrozi nacionalno varnost Finske". To po besedah finskega obrambnega ministrstva vključuje ruske državljane in podjetja. Parlament naj bi o predlogu glasoval spomladi.