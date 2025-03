Enostavno investiranje za vse – kjerkoli in kadarkoli

Svet investiranja v vzajemne sklade in trgovanje s finančnimi instrumenti je lahko privlačen, a zaradi nepoznavanja lahko pri ljudeh povzroča po eni strani lahkomiselnost glede hitrih zaslužkov, po drugi pa negotovost in strah pred izgubo prihrankov. Kako narediti prvi korak, katero dokumentacijo urediti in, predvsem, kako prepoznati pravi trenutek, ko investiranje postane osebna odločitev?

Licencirani strokovnjaki OTP banke verjamejo v odgovorno investiranje, ki strankam omogoča premišljeno izbiro naložb ter jasno razumevanje vseh povezanih pogojev in stroškov. Vse to pa je na dosegu roke, saj lahko investiranje v vzajemne sklade ter trgovanje s finančnimi instrumenti opravite tudi na daljavo, prek spletnih in mobilnih platform Bank@Net in mBank@Net.

Če še nimate odprtega osebnega računa, ki vključuje spletno banko oz. mobilno banko, ga lahko odprete kar prek mBank@Neta ali v katerikoli poslovalnici OTP banke.

Enostavno do investiranja in trgovanja na daljavo

S pomočjo izkušenih in strokovnih bančnikov v poslovalnicah OTP banke bo vaša izkušnja enostavna in hitra. Najprej boste izpolnili vprašalnik za določitev svojega investicijskega profila tveganja ter sklenili Pogodbo o trženju vzajemnih skladov in pristopno izjavo oziroma Pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, če želite trgovati s finančnimi instrumenti.

Ko boste opravili te korake, se vam bo svet naložb v vzajemne sklade in trgovanja s finančnimi instrumenti odprl tudi na daljavo. Premium strankam pa so na voljo osebni bančniki, ki vam bodo pomagali uresničiti naložbene cilje.

Tukaj smo, dostopni 24/7

Z uporabo Bank@Neta ali mBank@Neta lahko pri poslovanju z vzajemnimi skladi enostavno prilagodite svoje naložbene pristope, kupujete in prodajate enote vzajemnih skladov, posodobite ali spremenite svoj obstoječi investicijski profil ter prenašate sredstva med vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management. Za OTP Fund Management, Triglav Sklade, Amundi Funds in Moorea Fund sta trenutno na voljo vpogled in nakup obstoječih skladov.

Poleg tega lahko oddajate in spremljate izvedbo naročil za nakup ali prodajo izbranih finančnih instrumentov, dostopate do obračunov in dokumentacije o izvedenih transakcijah ter spremljate gibanje tečajev delnic na Ljubljanski borzi v realnem času. Na voljo so vam tudi tedenska poročila in vpogledi v gibanje izbranih finančnih instrumentov na svetovnih kapitalskih trgih. Investiranje in trgovanje je enostavno dostopno v zavihku Naložbe v spletni in mobilni banki.

Tukaj je tudi posebna ponudba za vas. Za imetnike paketov Komplet, Ekstra in Premium je letno vodenje trgovalnega računa brezplačno. Posredniška provizija za trgovanje s finančnimi instrumenti je pri oddaji naročila prek spletne ali mobilne banke ugodnejša v primerjavi z naročili, oddanimi v poslovalnici ali prek telefona. Za imetnike paketov Ekstra in Komplet veljajo tudi 25 odstotkov nižji vstopni stroški oziroma distribucijska provizija za naložbe v vzajemne sklade, za paket Premium pa so ti stroški znižani za 50 odstotkov. Do 31. 3. 2025 pa lahko vse stranke OTP banke izkoristite posebno ponudbo 50 odstotkov nižjih vstopnih stroškov oz. distribucijske provizije za enkratna vplačila v vzajemne sklade v naši ponudbi.*

Finančna pismenost kot ključ do uspešnega investiranja

Finančna pismenost je temelj uspešnega investiranja. Razumevanje osnovnih finančnih konceptov, kot so obrestne mere, inflacija, tveganje in donos, vam omogoča boljše odločanje pri izbiri naložb.

S finančno pismenostjo boste lažje prepoznali priložnosti in se izognili pastem na poti do finančne neodvisnosti.

Spoznajte družino Bogataj in se naučite učinkovitega ravnanja z denarjem.

Več napotkov o investiranju najdete tukaj: https://www.otpbanka.si/enostavno-investiranje.

*Akcija ne vključuje vplačil prek direktnih obremenitev, naložb v Naložbeni Duet in vplačil v Triglav Sklade po varčevalnem načrtu.

To je tržno sporočilo, ki je namenjeno informiranju vlagateljev. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve se seznanite s stroški in tveganji posamezne naložbe. Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je investiral. Naložba tudi ne pomeni zaščite pred vplivom inflacije.

Pred investicijo v vzajemne sklade preberite relevantni prospekt in Dokument s ključnimi informacijami. Dokumenti so dostopni na spletni strani www.otpbanka.si. Na spletni strani www.otpbanka.si pa so na voljo tudi Pravila OTP banke pri poslovanju s finančnimi instrumenti, ki vključujejo podrobnejše informacije o storitvah in načinu poslovanja pri poslovanju s finančnimi instrumenti vključno s predstavitvijo posameznih tveganj.

Vsi dokumenti so na voljo tudi v poslovalnicah banke in v prostorih Oddelka investicijskega bančništva.

